Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sansar Salvo neden tutuklandı? Şiddet görüntüleri ile gündeme gelmişti! Sansar Salvo kimdir, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 14:39 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 14:45

Sansar Salvo neden tutuklandı? Şiddet görüntüleri ile gündeme gelmişti! Sansar Salvo kimdir, kaç yaşında?

Geçtiğimiz yılda aile problemleriyle gündeme gelen rapçi Sansar Salvo neden tutuklandı merak ediliyor. Son olarak babasına şiddet uyguladığı görüntülerle konuşulan ve sosyal medya tepki gören rapçinin tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği bilgisi gelmişti. Peki, Sansar Salvo kimdir, kaç yaşında?

Sansar Salvo neden tutuklandı? Şiddet görüntüleri ile gündeme gelmişti! Sansar Salvo kimdir, kaç yaşında?

Sosyal medyada yayılan videosu ile konuşulan rapçi hakkında soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheli rapçi Ekin Can Arslan hakkında "Tehdit" ve "Basit yaralama" suçlarından soruşturmayı başlattı. Peki; Sansar Salvo neden tutuklandı, kimdir, kaç yaşında?

Sansar Salvo neden tutuklandı? Şiddet görüntüleri ile gündeme gelmişti! Sansar Salvo kimdir, kaç yaşında?

SANSAR SALVO NEDEN TUTUKLANDI?

Emniyet işlemleri tamamlanan Sansar Salvo lakaplı Ekin Can Arslan, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Savcılıkta ifade veren şüpheli rapçi, ifadesinin ardından "Basit yaralama" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Sorgusunun ardından şüpheli rapçi Sansar Salvo lakaplı Ekin Can Arslan, "Basit yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İşte, rapçinin ifadesi:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sansar Salvo neden tutuklandı? Şiddet görüntüleri ile gündeme gelmişti! Sansar Salvo kimdir, kaç yaşında?

"Ben çok kızdım. Tükürdüm babama, çok hızlı olmayacak şekilde tokat attığımı hatrlıyorum. Bunun dışında bir eylemim olmadı. Çok zor şeyler yașadım cezaevinde, yaklaşık 3 ay içeride yattıktan sonra tahliye oldum. Benim hakkımda akıl sağlığımın yerinde olmadığına dair rapor almaya çalıştıklarını duydum. Hastaneye yatmaya da razıyım. Şu anda dahi kalbim sıkışıyor. Videolan bir anlık öfke ile sosyal medya hesabından ben paylaştım.

Sansar Salvo neden tutuklandı? Şiddet görüntüleri ile gündeme gelmişti! Sansar Salvo kimdir, kaç yaşında?

Babamın bazı şahıslarla ortaklık yaptığını düşünüyorum. Çok pişmanım. Tutuklanmak istemiyorum. Korkuyorum. Çok korkuyorum. Beni cezaevine göndermeyin. Yaklaşık 10 sene once babam beni darp ettirmiști. Şikayetçi olmadım. Yakın zamanda da bana bıçak çekti. Tahminimce yaklaşık bir yıl kadar önce olan bir olaydı. Son kez söylüyorum tutuklanmak istemiyorum. Bir daha kesinlikle böyle bir șey yapmayacağım"

Sansar Salvo neden tutuklandı? Şiddet görüntüleri ile gündeme gelmişti! Sansar Salvo kimdir, kaç yaşında?

SANSAR SALVO KİMDİR?

18 Ağustos 1989 Kadıköy doğumlu Ekincan Arslan ya da sahne adıyla Sansar Salvo 2008 yılında 2 albüm yayımladı. 2010 yılında kansere yakalandığını açıklayan Sansar Salvo, Şehinşah gibi isimlerle düet yapmıştır.