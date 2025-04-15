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Sansar Salvo neden tutuklandı? Şiddet görüntüleri ile gündeme gelmişti! Sansar Salvo kimdir, kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
14:45
Sansar Salvo neden tutuklandı? Şiddet görüntüleri ile gündeme gelmişti! Sansar Salvo kimdir, kaç yaşında?
Geçtiğimiz yılda aile problemleriyle gündeme gelen rapçi Sansar Salvo neden tutuklandı merak ediliyor. Son olarak babasına şiddet uyguladığı görüntülerle konuşulan ve sosyal medya tepki gören rapçinin tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği bilgisi gelmişti. Peki, Sansar Salvo kimdir, kaç yaşında?