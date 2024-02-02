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Haberler Yaşam Santa Maria Kilisesi saldırısında dikkat çeken detaylar: Meğer teröristler 8 gün önce…
Giriş Tarihi: 02.02.2024 11:17 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 11:34

Santa Maria Kilisesi saldırısında dikkat çeken detaylar: Meğer teröristler 8 gün önce…

İstanbul Sarıyer'de geçtiğimiz Pazar günü korkunç bir olay meydana geldi. Santa Maria Kilisesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi. DEAŞ üyesi caniler kısa sürede kelepçelendi. SABAH'ın ulaştığı yeni bilgilere göre ise; Terör örgütü DEAŞ üyelerinin ilk keşfi saldırıdan sekiz gün önce, ikinci keşfi de 21.01.2024 tarihinde gün içerisinde ve akşam saatlerinde yaptıkları belirlendi. İşte detaylar...

Emir SOMER
Santa Maria Kilisesi saldırısında dikkat çeken detaylar: Meğer teröristler 8 gün önce…

Terör örgütü DEAŞ tarafından İstanbul Sarıyer'de bulunan Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen ve Cihan Tuncer isimli bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylara SABAH ulaştı. Olayı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu Amirjon K. (24) ve Rusya uyruklu David T. (37) iki katil zanlısını 10 saatte yakalayan ve toplamda 60 kişiyi gözaltına alan İstanbul Emniyeti, teröristlerin yaptıkları keşifleri de deşifre etti.

Santa Maria Kilisesi saldırısında dikkat çeken detaylar: Meğer teröristler 8 gün önce…

İstanbul Emniyeti'nin tespitlerine göre; terör örgütü DEAŞ üyeleri ilk keşfi saldırıdan sekiz gün önce; 20.01.2024 tarihinde; ikinci keşfi ise 21.01.2024 tarihinde gün içerisinde ve akşam saatlerinde yaptı. İki teröristin, keşifte olayı gerçekleştirmeye gittikleri Polonya plakalı aracı değil, başka bir aracı kullandıkları tespit edildi.

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Santa Maria Kilisesi saldırısında dikkat çeken detaylar: Meğer teröristler 8 gün önce…

Amirjon K. ve Rusya uyruklu David T. isimli teröristlerin de aralarında olduğu toplam yedi teröristin, 4-5 Ocak tarihlerinde Kayseri Koca Sinan İlçesi Yeni Doğan Mahallesi Magosa Sokak üzerinde bulunan bir adrese iki otomobille gittikleri belirlendi.

Santa Maria Kilisesi saldırısında dikkat çeken detaylar: Meğer teröristler 8 gün önce…

Teröristlerin saldırı öncesinde söz konusu adreste toplandıklarının ve örgütsel toplantı yaptıklarının değerlendirildiği iddia ediliyor.

Santa Maria Kilisesi saldırısında dikkat çeken detaylar: Meğer teröristler 8 gün önce…

ÇEÇENİSTAN UYRUKLU, KOD ADI İLYAS…
Soruşturmada önemli bir ayrıntı daha ortaya çıktı. Son operasyonda gözaltına alınan Çeçenistan uyruklu Edelkhan I.'nın, 28 Haziran 2016 tarihinde yine terör örgütü DEAŞ tarafından İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen terör saldırısı sonrasında söz konusu terör saldırısıyla iltisaklı olduğu gerekçesiyle Başakşehir İlçesi Kayaşehir Mahallesi'ndeki bir adreste gözaltına alındığı ve tutuklandığı tespit edildi.

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