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Santa Maria Kilisesi saldırısında dikkat çeken detaylar: Meğer teröristler 8 gün önce…
Giriş Tarihi: 02.02.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
11:34
Santa Maria Kilisesi saldırısında dikkat çeken detaylar: Meğer teröristler 8 gün önce…
İstanbul Sarıyer'de geçtiğimiz Pazar günü korkunç bir olay meydana geldi. Santa Maria Kilisesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi. DEAŞ üyesi caniler kısa sürede kelepçelendi. SABAH'ın ulaştığı yeni bilgilere göre ise; Terör örgütü DEAŞ üyelerinin ilk keşfi saldırıdan sekiz gün önce, ikinci keşfi de 21.01.2024 tarihinde gün içerisinde ve akşam saatlerinde yaptıkları belirlendi. İşte detaylar...