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Giriş Tarihi: 07.08.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 09:11

Sapık doktor 17 yaşındaki kızı muayenede taciz etti: Çıplak elle göğüslerine dokunup iç çamaşırını...

Sapık doktor, 17 yaşındaki genç kızı muayenede taciz etti. Nefes darlığı için gelen genç kızın göğüslerine ve cinsel bölgesine çıplak elle dokunan sapık, şikayet üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tacize uğrayan genç kız ise şunları söyledi...

DHA
Sapık doktor 17 yaşındaki kızı muayenede taciz etti: Çıplak elle göğüslerine dokunup iç çamaşırını...

Sapık doktor 17 yaşındaki kızı taciz etti. Mide bulandıran olay Muğla Menteşe'de gerçekleşti.

Sapık doktor 17 yaşındaki kızı muayenede taciz etti: Çıplak elle göğüslerine dokunup iç çamaşırını...

E.Ç., 4 Ağustos'ta Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Dr. Ufuk S.'nin kendisini muayene ettiği sırada cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise şikayetçi oldu.

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Sapık doktor 17 yaşındaki kızı muayenede taciz etti: Çıplak elle göğüslerine dokunup iç çamaşırını...

E.Ç., ifadesinde, olayın 5 Temmuz'da yaşandığını, korktuğu için bir süre şikayetçi olmadığını belirterek, "Halsizlik ve nefes darlığı şikayetiyle Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Bölümü'ne gittim.

Sapık doktor 17 yaşındaki kızı muayenede taciz etti: Çıplak elle göğüslerine dokunup iç çamaşırını...

Muayene odasında doktor, eldivensiz şekilde göğsüme dokundu.

Sapık doktor 17 yaşındaki kızı muayenede taciz etti: Çıplak elle göğüslerine dokunup iç çamaşırını...

İç çamaşırımı çıkarmamı istedi. Tepkisiz kalıp, çıkarmayınca kendisi çıkardı. Rahatsız edici şekilde sorular sordu.

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