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Giriş Tarihi: 07.08.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 09:11

Sapık doktor 17 yaşındaki kızı muayenede taciz etti: Çıplak elle göğüslerine dokunup iç çamaşırını...

Sapık doktor, 17 yaşındaki genç kızı muayenede taciz etti. Nefes darlığı için gelen genç kızın göğüslerine ve cinsel bölgesine çıplak elle dokunan sapık, şikayet üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tacize uğrayan genç kız ise şunları söyledi...