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Giriş Tarihi: 07.03.2024 09:42 Güncelleme Tarihi: 07.03.2024 10:08

Sapık enişte baldızına tecavüz etti: Enerji terapisi yapacağım diyerek 3 kez…

53 yaşındaki Gökhan A., evlerine misafirliğe gelen 17 yaşındaki baldızı H.K.'ya 'Hayat enerjin düşük. Enerji terapisi yapacağım' diyerek 3 kez cinsel istismarda bulundu. İğrenç olay sonrası polise giden 17 yaşındaki kız çocuğu şikayetçi oldu. İfadesinde şöyle konuştu.

Sapık enişte baldızına tecavüz etti: Enerji terapisi yapacağım diyerek 3 kez…

İğrenç olay İstanbul'da meydana geldi. Hürriyet'in haberine göre; Kartal'da ailesiyle oturan 17 yaşındaki H.K. isimli kız çocuğu, polise gitti.

Sapık enişte baldızına tecavüz etti: Enerji terapisi yapacağım diyerek 3 kez…

Geçen yıl şubat ve mart aylarında eniştesi Gökhan A. (53) ve eşi olan ablası Züleyha A.'nın (25) evlerine ziyarete gittiğini söyledi. Eniştesinin kendisine üç kez cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti.

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Sapık enişte baldızına tecavüz etti: Enerji terapisi yapacağım diyerek 3 kez…

"HAYAT ENERJİN DÜŞÜK" DEYİP 3 KERE CİNSEL İSTİSMARDA BULUNDU
Pedagog eşliğinde ifade veren H.K., "Eniştem Gökhan 'Hayat enerjin düşük. Enerji terapisi yapacağım' diyerek bana 3 kez cinsel istismarda bulundu.

Sapık enişte baldızına tecavüz etti: Enerji terapisi yapacağım diyerek 3 kez…

KARI-KOCA TUTUKLANDI
Ablam da biliyordu" dedi. Şikayet sonrası polis harekete geçti. Gözaltına alınan Gökhan A. ve eşi Züleyha A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sapık enişte baldızına tecavüz etti: Enerji terapisi yapacağım diyerek 3 kez…

42 YIL İSTENDİ
Enişte Gökhan A. ve abla Züleyha A. hakkında, 'zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 42 yıla kadar hapis cezası istendi. Geçtiğimiz günlerde ise Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında sanıklar hesap verdi.

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