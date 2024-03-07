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Sapık enişte baldızına tecavüz etti: Enerji terapisi yapacağım diyerek 3 kez…
Giriş Tarihi: 07.03.2024 09:42
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
10:08
Sapık enişte baldızına tecavüz etti: Enerji terapisi yapacağım diyerek 3 kez…
53 yaşındaki Gökhan A., evlerine misafirliğe gelen 17 yaşındaki baldızı H.K.'ya 'Hayat enerjin düşük. Enerji terapisi yapacağım' diyerek 3 kez cinsel istismarda bulundu. İğrenç olay sonrası polise giden 17 yaşındaki kız çocuğu şikayetçi oldu. İfadesinde şöyle konuştu.