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Sapık enişte baldızına tecavüz etti! Sana enerji terapisi yapacağım deyip kabusu yaşattı!
Giriş Tarihi: 07.03.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 07.03.2024
14:41
Sapık enişte baldızına tecavüz etti! Sana enerji terapisi yapacağım deyip kabusu yaşattı!
İstanbul'da 53 yaşındaki Gökhan A., evlerine misafirliğe gelen 17 yaşındaki baldızı H.K.'ya 'Hayat enerjin düşük. Enerji terapisi yapacağım' diyerek 3 kez cinsel istismarda bulundu. İğrenç olay sonrası polise giden 17 yaşındaki kız çocuğu şikayetçi oldu. İfadesinde şöyle konuştu...