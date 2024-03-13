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Giriş Tarihi: 13.03.2024 12:37 Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 12:54

Sapık enişte kabusu: Cinsel bölgelerine dokundurdu öptü giyinirken gizlice izledi!

İğrenç olay Adana'da yaşandı. 48 yaşındaki H.İ. eşinin yeğeni olan üç kız kardeşe cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 26 yıl ceza aldı. Ancak Yargıtay'dan beraat kararı çıktı. Karara itiraz eden kardeşlerden mağdur E.Y. sanığın kendisine sapıklıklar yaptığını, dudağını ve yanağını öptüğünü, kendi cinsel bölgelerine dokundurduğunu anlattı.

DHA
Sapık enişte kabusu: Cinsel bölgelerine dokundurdu öptü giyinirken gizlice izledi!

Sapık enişte kız kardeşlere kabusu yaşattı. İğrenç olayın adresi Adana Kozan'dı. Ailesiyle yaşayan Tuğçe Y., 2018'de annesine, 7 yaşından 15 yaşına kadar halasının eşi H.İ.'nin cinsel istismarına uğradığını anlattı.

Sapık enişte kabusu: Cinsel bölgelerine dokundurdu öptü giyinirken gizlice izledi!

Bu konuşmaya şahit olan Tuğçe Y.'nin o dönem 6 yaşında olan en küçük kız kardeşi E.Y. (12) de aynı kişinin bir süredir kendisine de cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Ardından ortanca kız kardeş S.Y. (17) de H.İ.'nin istismarına uğradığını anlattı.

Sapık enişte kabusu! "Cinsel bölgelerine dokundurdu, dudağımı öptü!" | Video

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Sapık enişte kabusu: Cinsel bölgelerine dokundurdu öptü giyinirken gizlice izledi!

Anne Canan Y. (40) ertesi gün savcılığa şikayette bulundu. Şikayetin ardından gözaltına alınan H.İ., işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Sapık enişte kabusu: Cinsel bölgelerine dokundurdu öptü giyinirken gizlice izledi!

CİNSEL İSTİSMAR 8 YIL BOYUNCA SÜRDÜ
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede mağdur 3 kız kardeşin ifadelerine dayanarak sanığın 'çocuğun cinsel istismarı', 'sarkıntılık suretiyle çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından yargılanması talep edildi. Adana 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada mağdur Tuğçe Y. ifadesinde, "Sanık, halamın eşi olur. Tam tarih hatırlamıyorum. Fakat ilkokul 1'inci sınıftayken beni ve oğlunu bisikletle okuldan aldı. Beni bisikletin ön tarafına oturttu. Özel bölgeme dokundu. Daha sonraki süreçte yıllar içerisinde defalarca kalçama dokunma, sarılma, zorla dudağımdan öpme, odamda giyinirken gizlice seyretme gibi eylemleri oldu. Bu durum 8 yıl sürdü" dedi.

Sapık enişte kabusu: Cinsel bölgelerine dokundurdu öptü giyinirken gizlice izledi!

"UTANDIM ANLATAMADIM"
Mağdur S.Y. ise ifadesinde sanığın izin günlerinde evde olduğunu, çocuk odasına girip çıkarken dudağından öptüğünü, kalçasına vurduğunu, bilgisayardan kadınların göğüslerine baktığını gördüğünü, çıplak kadın resimleri ya da videosu izlediğini, bu tarz davranışlarının sayısını hatırlamamakla birlikte evde birileri olmayınca genellikle böyle şeyler yaptığını, utandığı için uzun bir süre annesine bunları anlatamadığını belirtti.

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