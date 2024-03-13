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Sapık enişte kabusu: Cinsel bölgelerine dokundurdu öptü giyinirken gizlice izledi!
Giriş Tarihi: 13.03.2024 12:37
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024
12:54
Sapık enişte kabusu: Cinsel bölgelerine dokundurdu öptü giyinirken gizlice izledi!
İğrenç olay Adana'da yaşandı. 48 yaşındaki H.İ. eşinin yeğeni olan üç kız kardeşe cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla 26 yıl ceza aldı. Ancak Yargıtay'dan beraat kararı çıktı. Karara itiraz eden kardeşlerden mağdur E.Y. sanığın kendisine sapıklıklar yaptığını, dudağını ve yanağını öptüğünü, kendi cinsel bölgelerine dokundurduğunu anlattı.