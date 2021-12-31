Haberler Yaşam Sapık hasta bakıcı yoğun bakımdaki hasta kadına öyle bir şey yaptı ki: Gaflete düştüm!

Giriş Tarihi: 31.12.2021 09:14 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 09:15

Sapık hasta bakıcı yoğun bakımdaki hasta kadına öyle bir şey yaptı ki: Gaflete düştüm!

Türkiye, sapık hasta bakıcıyı konuşuyor. İddialara göre; İstanbul'da koranavirüse yakalanan bir kadın, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Erkek hasta bakıcı N.Ö. ise hastaya cinsel saldırıda bulundu. 9 yıl hapis cezası alan sapığın ifadesi ise pes dedirtti: Gaflete düştüm!