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Haberler Yaşam Sapık hasta bakıcı yoğun bakımdaki hasta kadına öyle bir şey yaptı ki: Gaflete düştüm!
Giriş Tarihi: 31.12.2021 09:14 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 09:15

Sapık hasta bakıcı yoğun bakımdaki hasta kadına öyle bir şey yaptı ki: Gaflete düştüm!

Türkiye, sapık hasta bakıcıyı konuşuyor. İddialara göre; İstanbul'da koranavirüse yakalanan bir kadın, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Erkek hasta bakıcı N.Ö. ise hastaya cinsel saldırıda bulundu. 9 yıl hapis cezası alan sapığın ifadesi ise pes dedirtti: Gaflete düştüm!

BÜŞRA ÇOBAN
Sapık hasta bakıcı yoğun bakımdaki hasta kadına öyle bir şey yaptı ki: Gaflete düştüm!

Son dakika haberi: Türkiye'nin konuştuğu iğrenç olay geçtiğimiz Mayıs ayında, İstanbul Zeytinburnu'da bir hastanenin yoğun bakım servisinde meydana geldi.

Sapık hasta bakıcı yoğun bakımdaki hasta kadına öyle bir şey yaptı ki: Gaflete düştüm!

SON DAKİKA: TÜRKİYE SAPIK HASTA BAKICIYI KONUŞUYOR

İddialara göre Koranavirüs hastası Z.A. (42) yoğun bakımda tedavi görürken, aynı serviste görevli hasta bakıcı N.Ö. (56)'nün cinsel saldırısına uğradı.

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Sapık hasta bakıcı yoğun bakımdaki hasta kadına öyle bir şey yaptı ki: Gaflete düştüm!

Sanık hakkında kamu davası açıldı. Hakkında "Cinsel saldırı" suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen hasta bakıcı için mahkeme kararını verdi.

Sapık hasta bakıcı yoğun bakımdaki hasta kadına öyle bir şey yaptı ki: Gaflete düştüm!

"DİĞER HASTALARIN DUASINI ALDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Bakırköy 21'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında sanık avukatı "Mağdur dinlendiği celsede sanık için defalarca 'iyi bir insan' ifadesini kullanmıştır.

Sapık hasta bakıcı yoğun bakımdaki hasta kadına öyle bir şey yaptı ki: Gaflete düştüm!

N.Ö. annemin yoğun bakımda kaldığı süre boyunca anneme ve bana yardımcı oldu. Diğer hastaların duasını aldığını düşünüyorum" dedi.

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