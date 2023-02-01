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Sapık kadın öğretmen bu oyunla öğrencileri taciz etti! Siyahi öğretmenin de cinsel organını...
Giriş Tarihi: 01.02.2023 12:00
Güncelleme Tarihi: 01.02.2023
12:00
Sapık kadın öğretmen bu oyunla öğrencileri taciz etti! Siyahi öğretmenin de cinsel organını...
İstanbul'da iğrenç bir olay yaşandı. Sapık kadın öğretmen, 'doğruluk mu cesaret mi' oyunu oynadığı 4 öğrencisine cinsel tacizde bulundu. Öğrencisinin cinsel bölgesine ve bacağına dokunan E.S'nin, oyun sırası kendine geldiğinde "Siyahi öğretmenin cinsel organını görmek isterim" dediği ortaya çıktı. İşte mide bulandıran haberin detayları