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Haberler Yaşam Sapık kadın öğretmen bu oyunla öğrencileri taciz etti! Siyahi öğretmenin de cinsel organını...
Giriş Tarihi: 01.02.2023 12:00 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 12:00

Sapık kadın öğretmen bu oyunla öğrencileri taciz etti! Siyahi öğretmenin de cinsel organını...

İstanbul'da iğrenç bir olay yaşandı. Sapık kadın öğretmen, 'doğruluk mu cesaret mi' oyunu oynadığı 4 öğrencisine cinsel tacizde bulundu. Öğrencisinin cinsel bölgesine ve bacağına dokunan E.S'nin, oyun sırası kendine geldiğinde "Siyahi öğretmenin cinsel organını görmek isterim" dediği ortaya çıktı. İşte mide bulandıran haberin detayları

Sapık kadın öğretmen bu oyunla öğrencileri taciz etti! Siyahi öğretmenin de cinsel organını...

Kadın öğretmen, 'doğruluk mu cesaret mi' oyunu oynadığı 4 öğrencisini taciz etti. İğren olay İstanbul Çekmeköy'de meydana geldi. Özel bir okulda İngilizce öğretmenliği yapan E.S. (38) isimli kadın, 24 Şubat 2022 tarihinde iddiaya göre, öğrencileriyle 'doğruluk mu cesaret mi' oyunu oynadığı sırada 4 öğrencisine yönelik cinsel istismarda bulundu.

Sapık kadın öğretmen bu oyunla öğrencileri taciz etti! Siyahi öğretmenin de cinsel organını...

İstismara uğradığı öne sürülen 15 yaşındaki T.K.K., E.K., E.Ö.B. ve H.B.D. isimli öğrenciler, öğretmenlerinden şikayetçi oldu. Şikayet üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından öğretmen E.S. hakkında 4 öğrencisine yönelik "çocukların cinsel istismarı" suçundan 15 yıldan 39 yıla kadar, "müstehcenlik" suçundan ise 7 ay 15 günden 3 buçuk yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

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Sapık kadın öğretmen bu oyunla öğrencileri taciz etti! Siyahi öğretmenin de cinsel organını...

Tutuklanan sanık E.S., Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, E.S., tutuklu bulunduğu cezaevinden getirilirken, müştekilerden H.B.D., SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile bağlandı. Tanıklar ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Sapık kadın öğretmen bu oyunla öğrencileri taciz etti! Siyahi öğretmenin de cinsel organını...

"ASANSÖRDE DOKUNDU!"
Mağdur H. B. D. ifadesinde, öğretmeninin cinsel bölgesine ve bacağına dokunduğunu, 'doğruluk mu cesaret mi' oyununu oynarken dudağının kenarından öptüğünü öne sürdü. Duruşmada tanık olarak dinlenen öğrencilerden D.N.Ö ise, arkadaşının kendisine 'öğretmenin ona asansörde dokunduğunu' anlattığını söyleyerek, "Doğruluk mu cesaret mi oyunu oynadığımızda sıra E.S., öğretmene geldiğinde okulda siyahi bir öğretmen olan N.'nin cinsel organını görmek isterim demişti" dedi.

Sapık kadın öğretmen bu oyunla öğrencileri taciz etti! Siyahi öğretmenin de cinsel organını...

KALÇASINA DOKUNDURUP ÖPMESİNİ İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanığın T.KK.'yı asansörün yanına çağırdığı ve mağdurun elini tutarak, eteğinin altına sokarak kalçasına dokundurduğu ve boynundan öpmesini istediği anlatıldı.

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