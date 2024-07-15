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Sapık muhtar swinger partisinde tanıştığı kadının kızına tecavüz etti! Anne o anları videoya çekti
Giriş Tarihi: 15.07.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 15.07.2024
15:36
Sapık muhtar swinger partisinde tanıştığı kadının kızına tecavüz etti! Anne o anları videoya çekti
Konya'da birlikte yaşadığı kadının kızını istismar edip, bu anlara ilişkin görüntüleri de arkadaşlarına gönderen eski muhtar Murat M. (53) ve görüntüleri çeken öz anne Meral A. (45) hakkında 88 yıla kadar hapis cezası istendi. Meral A'nın Murat M. ile kızını sık sık evde yalnız bıraktığı, kızının üzerinde baskı kurduğu, istismarı engellemek için hiçbir şey yapmadığı kaydedildi.