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Sapık öğretmen 14 yaşındaki kız öğrencisiyle ilişki yaşadı: 100 puan alana ödül var diyerek...
Giriş Tarihi: 13.12.2023 12:37
Güncelleme Tarihi: 13.12.2023
12:37
Sapık öğretmen 14 yaşındaki kız öğrencisiyle ilişki yaşadı: 100 puan alana ödül var diyerek...
İğrenç olay Bursa'da meydana geldi. Özel bir okulda yabancı dil öğretmeni olarak görev yapan 38 yaşındaki S.Y., sınavdan 100 puan alan öğrencileri ödüllendireceğini söyledi. 100 puan alan 14 yaşındaki kız öğrenci Ö.K.'yi evine davet etti. Öğrencisine cinsel istismarda bulunan ve bir süre mesajlaşan öğretmen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savunması pes dedirtti