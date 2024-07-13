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Sapık öğretmenden mide bulandıran taciz! 'Kalçamı sıktı! Boynumu sararak...' İğrenç mesajlar ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 13.07.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 13.07.2024
12:42
Sapık öğretmenden mide bulandıran taciz! 'Kalçamı sıktı! Boynumu sararak...' İğrenç mesajlar ortaya çıktı
Konya'da bir okulda coğrafya öğretmeni için mide bulandıran taciz iddiasında bulunuldu. 14 yaşındaki öğrenci, öğretmenin yazdığı iğrenç mesajları ortaya çıkardı. Genç kız, 'Kalçamı sıktı, boynumu sararak kendine çekip öptü' ifadelerini kullandı. İşte olaya ilişkin detaylar...