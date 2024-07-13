Sapık öğretmenden mide bulandıran taciz! ’Kalçamı sıktı! Boynumu sararak...’ İğrenç mesajlar ortaya çıktı

SAPIK ÖĞRETMENDEN MİDE BULANDIRAN TACİZ!



Konya'da coğrafya öğretmeni M.K.'nin (55) cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen lise öğrencisi B.D. (14), mahkemedeki ifadesinde, "Öğretmenlerin çıktığı merdivenleri kamera görmüyor. Arkadaşlarım çıktığı benim geride kaldığım bir zaman, sanık yanımdan geçerken kalçamı sıktı. Okuldaki erkek arkadaşlarımı kıskanıyordu. 'Git istersen yanına otur, elini tut, sevgili misiniz?' diye öğretmen tutumuna yakışmayan kıskanç tavırlara giriyordu'' dedi. Tutuklu sanık öğretmen M.K. ise savunmasında, "Bana iftira atılmaktadır. Ben iddianamede belirtilen suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuştu.

Kentte bir lisede öğrenim gören 9'uncu sınıf öğrencisi B.D., 18 Nisan günü ailesine, öğretmeni M.K.'nin ocak ayından itibaren kendisine 'WhatsApp' ve sosyal medya üzerinden mesajlar gönderdiğini, özellikle son bir aydır da mesajların cinsel içerikli olduğunu, daha önce aracıyla eve bırakırken öpmeye çalıştığını ve en son da okulda merdivenlerde elle temasta bulunduğunu iddia etti. Bunun üzerine ailesi, öğretmen M.K. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.