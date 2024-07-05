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Haberler Yaşam Saplantılı aşıktan genç kadına maille ölüm tehdidi! 16 farklı numara: Binlerce taciz mesajı...
Giriş Tarihi: 05.07.2024 06:37 Güncelleme Tarihi: 05.07.2024 07:43

Saplantılı aşıktan genç kadına maille ölüm tehdidi! 16 farklı numara: Binlerce taciz mesajı...

İstanbul'da 2 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşından tehdit ve hakaret gören Zişan Ö. (24) ayrılınca başına gelmeyen kalmadı. Telefonunu engellediği erkek arkadaşı, çevresinden bulduğu 16 adet farklı numara ve 3 mail hesabıyla binlerce mesaj attı. Tehdit mesajlarıyla birlikte savcılığa başvuran genç kadın, ölüm tehditlerine maruz kaldığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Savcılık ısrarlı taciz ve takip mesajları üzerine erkek arkadaşı hakkında soruşturma başlattı.

ATAKAN IRMAK
Saplantılı aşıktan genç kadına maille ölüm tehdidi! 16 farklı numara: Binlerce taciz mesajı...

İstanbul'da 2 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşından tehdit ve hakaret gören genç kadın ayrılınca başına gelmeyen kalmadı. Zişan Ö. (24) isimli genç kadın, birlikte olduğu erkek arkadaşı Abdülhamid Y.'den (28) ayrılma kararı aldı. İddiaya göre uzun zamandır tehdit ve hakaretlere maruz kalan Zişan Ö., bu duruma son vermek istemişti.

Saplantılı aşıktan genç kadına maille ölüm tehdidi! 16 farklı numara: Binlerce taciz mesajı...

ISRARLI MESAJLARI ENGELLEDİ
Ancak kız arkadaşını sevdiği gerekçesiyle Abdülhamid Y., bu duruma karşı çıkarak tekrar beraber olmak için ısrarla genç kadınla iletişim kurmaya çalıştı. Israrlı takipten kurtulmak isteyen Zişan Ö., ise eski erkek arkadaşının cep telefonu numarasını engelledi. Bu duruma çok sinirlenen genç adam öfkeye kapılarak hakaret ve tehdit içerikli mesajlar atmaya başladı.

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Saplantılı aşıktan genç kadına maille ölüm tehdidi! 16 farklı numara: Binlerce taciz mesajı...

16 FARKLI NUMARA VE 3 MAİLDEN BİNLERCE TEHDİT MESAJI
Eski kız arkadaşına ulaşamayan genç adam toplamda 16 farklı numarayla kız arkadaşına engeli kaldırması için mesajlar göndermeye başladı.

Saplantılı aşıktan genç kadına maille ölüm tehdidi! 16 farklı numara: Binlerce taciz mesajı...

Tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gelmeye başlayınca numaraları engelleyen Zişan Ö., bu kez mailine gelen mesajlarla şoke oldu. Genç kadın binlerce mesaj sonrası savcılığa başvurarak eski erkek arkadaşı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Saplantılı aşıktan genç kadına maille ölüm tehdidi! 16 farklı numara: Binlerce taciz mesajı...

ÖLÜM TEHDİTLERİ ALMAYA BAŞLADI
Savcılığa yapılan suç duyurusunda şüpheli şahısla 2 yıldır birlikteliği olduğunu, ilişki süresi boyunca sözlü tehdit ve hakaretlerde bulunduğunu anlattı.

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