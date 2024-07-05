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Saplantılı aşıktan genç kadına maille ölüm tehdidi! 16 farklı numara: Binlerce taciz mesajı...
Giriş Tarihi: 05.07.2024 06:37
Güncelleme Tarihi: 05.07.2024
07:43
Saplantılı aşıktan genç kadına maille ölüm tehdidi! 16 farklı numara: Binlerce taciz mesajı...
İstanbul'da 2 yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşından tehdit ve hakaret gören Zişan Ö. (24) ayrılınca başına gelmeyen kalmadı. Telefonunu engellediği erkek arkadaşı, çevresinden bulduğu 16 adet farklı numara ve 3 mail hesabıyla binlerce mesaj attı. Tehdit mesajlarıyla birlikte savcılığa başvuran genç kadın, ölüm tehditlerine maruz kaldığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Savcılık ısrarlı taciz ve takip mesajları üzerine erkek arkadaşı hakkında soruşturma başlattı.