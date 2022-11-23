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Haberler Yaşam Saplantılı savcı hakkında flaş gelişme: Karımdan boşanmadan seninle de olurum demişti!
Giriş Tarihi: 23.11.2022 10:02 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 10:02

Saplantılı savcı hakkında flaş gelişme: Karımdan boşanmadan seninle de olurum demişti!

Antalya Manavgat'ta görevli Cumhuriyet Savcısı A.K., Beyşehir'de görev yapan Ş.A.'ya aşık olmuş ve evini basmıştı. Yaşanan bu olay üzerine jet hızıyla harekete geçen Hakimler ve Savcılar Kurulu, Cumhuriyet Savcısı A.K.'nin açığa alınmasına karar verdi.

İLKER TURAK
Saplantılı savcı hakkında flaş gelişme: Karımdan boşanmadan seninle de olurum demişti!

Antalya Manavgat'ta görevli Cumhuriyet Savcısı A.K, sosyal medyada sahte hesaplar açarak Konya Beyşehir'de görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ş.A'ya aşk mesajları attı.

Saplantılı savcı hakkında flaş gelişme: Karımdan boşanmadan seninle de olurum demişti!

Ancak Ş.A. önemsiz klasörüne düşen bu mesajları görmedi.

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Saplantılı savcı hakkında flaş gelişme: Karımdan boşanmadan seninle de olurum demişti!

Geçtiğimiz günlerde erken saatte eşinin aracıyla Manavgat'tan Beyşehir'e giden A.K, Ş.A'nın apartmanına girdi ve kadın savcının dairesini öğrenip zile bastı.

Saplantılı savcı hakkında flaş gelişme: Karımdan boşanmadan seninle de olurum demişti!

Ş.A. kapıyı açar açmaz içeri giren A.K. "Seni istiyorum, sen çok güzelsin" dedi.

Saplantılı savcı hakkında flaş gelişme: Karımdan boşanmadan seninle de olurum demişti!

Ş.A. "Ben seni görmedim bile ne istiyorsun" dedi ve evinden çıkmasını istedi.

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