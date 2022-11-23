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Saplantılı savcı hakkında flaş gelişme: Karımdan boşanmadan seninle de olurum demişti!
Giriş Tarihi: 23.11.2022 10:02
Güncelleme Tarihi: 23.11.2022
10:02
Saplantılı savcı hakkında flaş gelişme: Karımdan boşanmadan seninle de olurum demişti!
Antalya Manavgat'ta görevli Cumhuriyet Savcısı A.K., Beyşehir'de görev yapan Ş.A.'ya aşık olmuş ve evini basmıştı. Yaşanan bu olay üzerine jet hızıyla harekete geçen Hakimler ve Savcılar Kurulu, Cumhuriyet Savcısı A.K.'nin açığa alınmasına karar verdi.