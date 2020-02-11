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'de baharın habercisi papatyalar ayında açtı

'nin birçok yerinde soğuk ve karlı hava hüküm sürerken 'nın ilçesinde, bağ, bahçe ve yol kenarlarında papatyalar açtı. mevsiminde açan papatyalar görenleri şaşırttı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.02.2020 18:12 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 18:15
Sarıgöl'de baharın habercisi papatyalar kış ayında çiçek açtı

'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle kırlarda papatyalar erken açtı.

Sarıgöl'de baharın habercisi papatyalar kış ayında çiçek açtı

Gündüz, güneşin yüzünü gösterdiği saatlerde hava sıcaklığının 15 dereceye kadar yükseldiği ilçede, bağ, bahçe ve yol kenarlarında 'baharın müjdecisi' papatyaları görenler, şaşkınlık yaşadı.

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Sarıgöl'de baharın habercisi papatyalar kış ayında çiçek açtı

'nin bir çok yerinde soğuk ve karlı hava hakimken yalancı bahara aldanan papatyaların erken açtığını belirten üzüm üreticisi, 61 yaşındaki Şükrü Garip, yine de karşılaştığı manzaradan dolayı duyduğu mutluluğu saklamıyor.

Sarıgöl'de baharın habercisi papatyalar kış ayında çiçek açtı

Şükrü Galip, "Papatyaları görünce gelmiş gibi hissettim. ayında kırların sarı-beyaz renkli papatyalarla dolması bizlere sürpriz oldu. Doğa bize iyi de bir görsel şölen sunuyor" dedi.

Sarıgöl'de baharın habercisi papatyalar kış ayında çiçek açtı
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Sarıgöl'de baharın habercisi papatyalar kış ayında çiçek açtı
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