Sarıgöl'de baharın habercisi papatyalar kış ayında çiçek açtı

Türkiye'nin bir çok yerinde soğuk ve karlı hava hakimken yalancı bahara aldanan papatyaların erken çiçek açtığını belirten üzüm üreticisi, 61 yaşındaki Şükrü Garip, yine de karşılaştığı manzaradan dolayı duyduğu mutluluğu saklamıyor.