Sarıyer’de akrep paniği! Vatandaş İBB'ye sesini duyuramıyor...

Evde adeta akrep avcılığı yaptıklarını, her eşyayı kullanırken mutlaka akrep var mı yok mu diye kontrolden geçirdiklerini belirten Kamil Tıknazoğlu, "Ben ellerimde ve kollarımda yara olarak çıkıp kangren riski taşıyıp kesilme tehlikesi bulunan Buerger (damar tıkanması) hastasıyım. 6 yıl önce başlayan hastalıktan dolayı çalışamayıp evde 2.5 yaşındaki kızıma bakıyorum. Fakat bir yıl önce evin her köşesinden akrepler çıkmaya başladı. Sadece bizim evde değil komşuların evlerinde de akrep istilası yaşanıyor. Hemen hemen hergün bir iki tane akrep yakalayıp öldürüyoruz. Küçük çocuğumuz ve bizi sokmasından endişe duyuyoruz." dedi.