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Sarıyer’de akrep paniği! Vatandaş 'ye sesini duyuramıyor...

Sarıyer 'ndeki evlerde sık görülmeye başlanan akrepler korku içindeki vatandaşı canından bezdirdi. Hergün evin bir köşesinden akrep çıktığını, çocuklarının tehlike altında olduğunu belirten Kamil Tıknazoğlu, mahalleli olarak akrep istilasından perişan olduklarını 'ye durumu bildirmelerine rağmen kimsenin ilgilenmediğini söyledi.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 17.09.2020 12:28 Güncelleme Tarihi: 17.09.2020 12:29
Sarıyer’de akrep paniği! Vatandaş İBB'ye sesini duyuramıyor...

Bahçeköy Caddesi üzerinde bulunan evlerde akrep istilası vatandaşları canından bezdirdi. Evlerinin her köşesinden akrep çıktığını belirten Kamil Tıknazoğlu, kendilerinin ve küçük çocuğunun akrep tarafından sokulmasından endişe duyduklarını kaydetti.

Sarıyer’de akrep paniği! Vatandaş İBB'ye sesini duyuramıyor...

Evde adeta akrep avcılığı yaptıklarını, her eşyayı kullanırken mutlaka akrep var mı yok mu diye kontrolden geçirdiklerini belirten Kamil Tıknazoğlu, "Ben ellerimde ve kollarımda yara olarak çıkıp kangren riski taşıyıp kesilme tehlikesi bulunan Buerger (damar tıkanması) hastasıyım. 6 yıl önce başlayan hastalıktan dolayı çalışamayıp evde 2.5 yaşındaki kızıma bakıyorum. Fakat bir yıl önce evin her köşesinden akrepler çıkmaya başladı. Sadece bizim evde değil komşuların evlerinde de akrep istilası yaşanıyor. Hemen hemen hergün bir iki tane akrep yakalayıp öldürüyoruz. Küçük çocuğumuz ve bizi sokmasından endişe duyuyoruz." dedi.

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Sarıyer’de akrep paniği! Vatandaş İBB'ye sesini duyuramıyor...

İBB'YE SESLERİNİ DUYURAMADILAR

"Siyah renkli ve 8-10 santimetreyi bulan akrepler yüzünden evde rahat uyuyamıyoruz." diyen Kamil Tıknazoğlu şöyle devam etti: "Bir tarafımızı sokar diye endişeleniyoruz. Bu olayın çözümü için İstanbul Büyükşehir Belediyesine ilaçlama yapması için başvuruda bulunuldu fakat hiçbir cevap ve çalışma yapılmadı.

Sarıyer’de akrep paniği! Vatandaş İBB'ye sesini duyuramıyor...

Evde peteklerin ve kapı pencere gibi bölümlerin kapatılmasını sağlamamıza rağmen nereden geldiğini tespit edemediğimiz akrepler bir anda karşımıza çıkıyor.

Sarıyer’de akrep paniği! Vatandaş İBB'ye sesini duyuramıyor...

Evde çocukla birlikte köşe bucak akrep arıyoruz. Kullandığımız malzemeleri önceden kontrol ediyoruz. Bizi ve çocuklarımızı ne zaman sokacak diye endişe ediyoruz.

Sarıyer’de akrep paniği! Vatandaş İBB'ye sesini duyuramıyor...

Komşularımızda da her gün akrep yakalanıp yok ediliyor. İki gün önce bir yavru fare büyüklüğünde akrep duvara tırmanırken komşu tarafından fark edilip öldürülmüş. Daha da büyükleri gelir mi diye korkuyoruz."

Sarıyer’de akrep paniği! Vatandaş İBB'ye sesini duyuramıyor...
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