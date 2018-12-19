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'de dere taştı

'de sağanak nedeniyle derenin taşması üzerine, bazı evlerde su baskını meydana geldi.

Giriş Tarihi: 19.12.2018 11:32 Güncelleme Tarihi: 19.12.2018 11:55
Sarıyer'de dere taştı

'de yoğun yağış nedeniyle taşan derenin kenarında bulunan 4 evi su bastı. Ayrıca Şile'de bir gemi de karaya oturdu.

Sarıyer'de dere taştı

Ayazağa Mahallesi'nden geçen Ayazağa Deresi'nin suları, aşır yağışın etkisiyle taştı. Yükselen sular nedeniyle, dere kenarında bulunan 4 evde su baskını oluştu.

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Sarıyer'de dere taştı

Su basan evlerden çıkamayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, evlerde mahsur kalan 6'sı çocuk 12 kişiyi dışarı çıkararak, suyun tahliyesi için çalışma yaptı.

Sarıyer'de dere taştı

Su basan evlerden birinde yaşayan Ahmet Genç, aynı su baskınını 5 kere yaşadıklarını belirterek, "Üstümüzde başımızda, elimizde avucumuzda hiçbir şey kalmadı. Biz bunun çaresini artık devletten bekliyoruz." diye konuştu.

Sarıyer'de dere taştı

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Sarıyer'de dere taştı

ŞİLE'DE BİR GEMİ KARAYA OTURDU

Yan yattığı belirtilen Natalıa adlı gemide 16 mürettebatın bulunduğu öğrenildi. Dalgalar nedeniyle zor anlar yaşayan gemideki mürettebatın tahliye edileceği öğrenildi.

Sarıyer'de dere taştı
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