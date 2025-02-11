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Sarıyer’de kaybolan Velat Can’ın cansız bedeni Kadıköy’de bulunmuştu: Gözyaşları eşliğinde toprağa verildi!
Giriş Tarihi: 11.02.2025 18:09
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
18:09
Sarıyer’de kaybolan Velat Can’ın cansız bedeni Kadıköy’de bulunmuştu: Gözyaşları eşliğinde toprağa verildi!
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, tatile Türkiye'ye gelen kardeşlerden Ayşe Can fotoğraf çekilmek isterken dengesini kaybedip denize düşmüştü. Ablasını kurtarmak isteyen Velat Can da denize atladı. İki kardeş dalgalara kapılıp gözden kaybolurken, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de bulunan cansız bedenin Velat Can'a ait olduğu belirlendi. Öte yandan talihsiz genç bugün ailesinin gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.