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Haberler Yaşam Sarıyer’de kaybolan Velat Can’ın cansız bedeni Kadıköy’de bulunmuştu: Gözyaşları eşliğinde toprağa verildi!
Giriş Tarihi: 11.02.2025 18:09 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 18:09

Sarıyer’de kaybolan Velat Can’ın cansız bedeni Kadıköy’de bulunmuştu: Gözyaşları eşliğinde toprağa verildi!

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, tatile Türkiye'ye gelen kardeşlerden Ayşe Can fotoğraf çekilmek isterken dengesini kaybedip denize düşmüştü. Ablasını kurtarmak isteyen Velat Can da denize atladı. İki kardeş dalgalara kapılıp gözden kaybolurken, geçtiğimiz günlerde Kadıköy'de bulunan cansız bedenin Velat Can'a ait olduğu belirlendi. Öte yandan talihsiz genç bugün ailesinin gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

DHA
Sarıyer’de kaybolan Velat Can’ın cansız bedeni Kadıköy’de bulunmuştu: Gözyaşları eşliğinde toprağa verildi!

Olay, 23 Kasım 2024'te saat 18.30 sıralarında Aşiyan Sahili'nde meydana geldi. Yurt dışında yaşayıp tatil amacıyla Türkiye'ye gelen kardeşlerden Ayşe Can, fotoğraf çekmek isterken dengesini kaybedip denize düştü.

Sarıyer’de kaybolan Velat Can’ın cansız bedeni Kadıköy’de bulunmuştu: Gözyaşları eşliğinde toprağa verildi!

Ablasının düştüğünü gören Velat Can da denize atladı. İki kardeş, kuvvetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle gözden kayboldu. İhbar üzerine Kıyı Emniyet, İBB İSAK ve deniz polisi arama çalışması başlattı.

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Sarıyer’de kaybolan Velat Can’ın cansız bedeni Kadıköy’de bulunmuştu: Gözyaşları eşliğinde toprağa verildi!

Ancak yapılan tüm su altı ve yüzey aramalarında iki kardeşe ait herhangi bir ize rastlanmadı. Kardeşlerin kaybolmadan önceki son anları, çevredeki teknenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sarıyer’de kaybolan Velat Can’ın cansız bedeni Kadıköy’de bulunmuştu: Gözyaşları eşliğinde toprağa verildi!

Görüntülerde, Ayşe Can'ın fotoğraf çekmek isterken denize düşmesi üzerine Velat Can'ın kardeşini kurtarmak için peşinden denize atladığı görüldü.

Sarıyer’de kaybolan Velat Can’ın cansız bedeni Kadıköy’de bulunmuştu: Gözyaşları eşliğinde toprağa verildi!

KADIKÖY SAHİLİ'NDE BULUNDU

Kadıköy Sahili'nde 9 Şubat günü öğle saatlerinde erkek cesedi bulundu. Ceset, deniz polisi tarafından denizden çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin üstündeki kıyafetlerin Velat Can'ın kıyafetleriyle aynı olduğu değerlendirildi. Ağabeyi Yüksel Can'dan alınan DNA örneği ile Velat Can'ın DNA örneği karşılaştırıldı. Yapılan testte cesedin Velat Can'a ait olduğu belirlendi.

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