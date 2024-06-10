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Şarkıcı Ebru Elver eve girdiğinde şoke oldu: Kapı içerden kilitliydi biri çıktı ve…
Giriş Tarihi: 10.06.2024 10:37
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024
10:37
Şarkıcı Ebru Elver eve girdiğinde şoke oldu: Kapı içerden kilitliydi biri çıktı ve…
İstanbul Kadıköy'de ev kiraladığını zannedip 28 bin lira ödeme yapan ancak sahte ilanla dolandırılan şarkıcı Ebru Elver mahkemede o anları anlattı. Anahtarla eve gittiğinde büyük şok yaşadığını belirten şarkıcı, "Kapının içerden kilitlendiğini, içerde birinin oturduğunu fark ettim. Hakan isimli kişi içerden çengeli kaldırıp kapıyı açtı. Dairenin kendisine ait olduğunu, burada yaşadığını söyledi. Çok şaşırdım" dedi. Ev sahibinin sanığa kiralık oda verdiğini anlatan şarkıcı, maddi zararının karşılanmadığını belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.