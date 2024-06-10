Şarkıcı Ebru Elver eve girdiğinde şoke oldu: Kapı içerden kilitliydi biri çıktı ve…

"İÇERİDE BİRİNİN OLDUĞUNU FARK EDİP ÇOK ŞAŞIRDIM"

Bir haftanın sonunda anahtarla eve gittiğini anlatan Ebru Elver, "Kapının içerden kilitlendiğini, içerde birinin oturduğunu fark ettim. Hakan isimli kişi içerden çengeli kaldırıp kapıyı açtı. Ben çok şaşırdım. Hakan bana dairenin kendisine ait olduğunu ve burada yaşadığını söyledi. Hakan'a evi kiralayan Akın'dan bahsettim ve sözleşmeyi gösterdim. Kendisinin daha önceden Akın'a oda kiraladığını söyledi" diye konuştu. Maddi zararının olduğunu ve zararının da karşılanmadığını belirten şarkıcı, sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme Hakan isimli kişinin tanık olarak davaya zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.