Haberler Yaşam Şarkıcı Kutsi şoke oldu: O anlarda 2 kişi öldü!

Giriş Tarihi: 04.08.2023 11:55 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 12:01

Şarkıcı Kutsi şoke oldu: O anlarda 2 kişi öldü!

Ünlü sanatçı Kutsi, aracı bitince yolda kaldı. Yakıt beklediği anlarda ise korkunç bir kaza yaşandı. Ağır yaralanan iki kişi kurtarılamadı...