Şarkıcı Kutsi şoke oldu: O anlarda 2 kişi öldü!

Olay İstanbul Sancaktepe'da yaşandı. Sultan Selim Köprüsü istikametinde, asıl adı Ahmet Kutsi Karadoğan olan şarkıcı ve oyuncu Kutsi, aracıyla ilerlediği sırada yakıtı bitti. Şarkıcı Kutsi, yakıt beklediği sırada Ankara yönünde TIR lastiğinin patlaması sonucu kaza yaşandı. Şarkıcı Kutsi benzini bitince yolda kaldı! Ters istikametteki kazada iki kişi öldü! | Video Feci kazada ağır yaralanan 2 kişi tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Bu sırada ters istikamette bekleyen Kutsi, yakıt için aradığı kişilerin gelmesiyle depoyu doldurdu. Kutsi daha sonra yoluna devam etti.