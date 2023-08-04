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Haberler Yaşam Şarkıcı Kutsi şoke oldu: O anlarda 2 kişi öldü!
Giriş Tarihi: 04.08.2023 11:55 Güncelleme Tarihi: 04.08.2023 12:01

Şarkıcı Kutsi şoke oldu: O anlarda 2 kişi öldü!

Ünlü sanatçı Kutsi, aracı bitince yolda kaldı. Yakıt beklediği anlarda ise korkunç bir kaza yaşandı. Ağır yaralanan iki kişi kurtarılamadı...

Şarkıcı Kutsi şoke oldu: O anlarda 2 kişi öldü!

Olay İstanbul Sancaktepe'da yaşandı. Sultan Selim Köprüsü istikametinde, asıl adı Ahmet Kutsi Karadoğan olan şarkıcı ve oyuncu Kutsi, aracıyla ilerlediği sırada yakıtı bitti.

Şarkıcı Kutsi şoke oldu: O anlarda 2 kişi öldü!

Şarkıcı Kutsi, yakıt beklediği sırada Ankara yönünde TIR lastiğinin patlaması sonucu kaza yaşandı.

Şarkıcı Kutsi benzini bitince yolda kaldı! Ters istikametteki kazada iki kişi öldü! | Video

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Şarkıcı Kutsi şoke oldu: O anlarda 2 kişi öldü!

Feci kazada ağır yaralanan 2 kişi tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Şarkıcı Kutsi şoke oldu: O anlarda 2 kişi öldü!

Bu sırada ters istikamette bekleyen Kutsi, yakıt için aradığı kişilerin gelmesiyle depoyu doldurdu.

Şarkıcı Kutsi şoke oldu: O anlarda 2 kişi öldü!

Kutsi daha sonra yoluna devam etti.

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