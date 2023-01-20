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Haberler Yaşam Şarkıcı Seçil Çiftçi eski sevgilisini öldürmüştü: İfadesindeki külotlu çorap detayı şoke etti!
Giriş Tarihi: 20.01.2023 11:54 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 11:54

Şarkıcı Seçil Çiftçi eski sevgilisini öldürmüştü: İfadesindeki külotlu çorap detayı şoke etti!

İstanbul Sancaktepe'de ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim'i öldürüp oraya attığı öne sürülen şarkıcı ve model Seçil Çiftçi'nin ifadesi ortaya çıktı. Eski sevgilisinin kendisini sık sık rahatsız ettiğini öne süren Çiftçi; Önce kafasına vurdum ardından da külotlu çorapla boğazını sıktım dediği iddia edildi. Öldükten sonra babasını çağırdığını anlatan Çiftçi cesedi birlikte battaniyeye sararak ormana götürdüklerini söyledi..

Şarkıcı Seçil Çiftçi eski sevgilisini öldürmüştü: İfadesindeki külotlu çorap detayı şoke etti!

Sancaktepe'de mantar toplayan vatandaşların bulduğu cesedin ardından korkunç bir hikaye çıkmıştı. Eski sevgilisi tarafından öldürülüp ormana atıldığı öğrenilen cesedin Semih Sevim'a ait olduğu öğrenilmişti.

Şarkıcı Seçil Çiftçi eski sevgilisini öldürmüştü: İfadesindeki külotlu çorap detayı şoke etti!

İddiaya göre Şişli'de oturduğu belirlenen Seçil Çiftçi ve cesedin atılmasında kendisine yardım ettiği tespit edilen baba C.Ç., düzenlenen operasyonla Tekirdağ'da gözaltına alındı. Yakalanan Çiftçi cinayeti itiraf etti.

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Şarkıcı Seçil Çiftçi eski sevgilisini öldürmüştü: İfadesindeki külotlu çorap detayı şoke etti!

SEÇİL ÇİFTÇİ: KORKUYORDUM
Jandarmada sürdürülen soruşturma kapsamında, Seçil Çiftçi ve baba C.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Semih Sevim'in kendisinin eski erkek arkadaşı olduğunu anlatan Çiftçi, "Beni sık sık rahatsız ediyordu. İlk geldiğinde elinde çiçek vardı. Beni tehdit ettiği için korkuyordum. İçeri almadım. Kendisiyle mahkemelik olmuştum. " dedi.

Şarkıcı Seçil Çiftçi eski sevgilisini öldürmüştü: İfadesindeki külotlu çorap detayı şoke etti!

ÖNCE BAŞINA VURMUŞ SONRA BOĞMUŞ
İddiasına göre birkaç gün sonra alkollü bir şekilde sosyal medya hesabından canlı yayın açtığını ve Sevim'in kendisine yorumlar yazdığını ve yine tartıştıklarını söyledi. 28 Aralık günü olayın yaşandığı eve geldi dediği iddia edilen Çiftçi, "İçeri geldi bir boğuşma yaşandı.

Şarkıcı Seçil Çiftçi eski sevgilisini öldürmüştü: İfadesindeki külotlu çorap detayı şoke etti!

KÜLOTLU ÇORABI BOĞAZINA SARDIM
Elime geçen bir sopayla kafasına vurmaya başladım. Düştü. Külotlu çorap aldım. Külotlu çorabı boğazına sardım ve sıkıca çektim" dediği öne sürüldü.

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