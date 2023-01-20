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Şarkıcı Seçil Çiftçi eski sevgilisini öldürmüştü: İfadesindeki külotlu çorap detayı şoke etti!
Giriş Tarihi: 20.01.2023 11:54
Güncelleme Tarihi: 20.01.2023
11:54
Şarkıcı Seçil Çiftçi eski sevgilisini öldürmüştü: İfadesindeki külotlu çorap detayı şoke etti!
İstanbul Sancaktepe'de ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim'i öldürüp oraya attığı öne sürülen şarkıcı ve model Seçil Çiftçi'nin ifadesi ortaya çıktı. Eski sevgilisinin kendisini sık sık rahatsız ettiğini öne süren Çiftçi; Önce kafasına vurdum ardından da külotlu çorapla boğazını sıktım dediği iddia edildi. Öldükten sonra babasını çağırdığını anlatan Çiftçi cesedi birlikte battaniyeye sararak ormana götürdüklerini söyledi..