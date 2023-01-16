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Şarkıcı Seçil Çiftçi sevgilisini sandalye demiriyle öldürdü! Cinayet böyle ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 16.01.2023 10:13
Güncelleme Tarihi: 16.01.2023
10:25
Şarkıcı Seçil Çiftçi sevgilisini sandalye demiriyle öldürdü! Cinayet böyle ortaya çıktı!
Korkunç olay İstanbul'da yaşandı. Ormanlık alanda bir erkeğe ait ceset bulundu. Cansız bedenin Semih Sevgi'ye ait olduğu tespit edildi. Sevgi'nin eski sevgilisi model ve şarkıcı Seçil Çiftçi ise gözaltına aldı. Çiftçi, sorgusunda kan donduran cinayeti itiraf etti.