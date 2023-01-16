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Haberler Yaşam Şarkıcı Seçil Çiftçi sevgilisini sandalye demiriyle öldürdü! Cinayet böyle ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 16.01.2023 10:13 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 10:25

Şarkıcı Seçil Çiftçi sevgilisini sandalye demiriyle öldürdü! Cinayet böyle ortaya çıktı!

Korkunç olay İstanbul'da yaşandı. Ormanlık alanda bir erkeğe ait ceset bulundu. Cansız bedenin Semih Sevgi'ye ait olduğu tespit edildi. Sevgi'nin eski sevgilisi model ve şarkıcı Seçil Çiftçi ise gözaltına aldı. Çiftçi, sorgusunda kan donduran cinayeti itiraf etti.

Şarkıcı Seçil Çiftçi sevgilisini sandalye demiriyle öldürdü! Cinayet böyle ortaya çıktı!

Genç şarkıcı Seçil Çiftçi elini kana buladı. Korkunç olay İstanbul Şişli'de yaşandı. Semih Sevgi, model ve şarkıcı Seçil Çiftçi ile sevgiliydi.

Şarkıcı Seçil Çiftçi sevgilisini sandalye demiriyle öldürdü! Cinayet böyle ortaya çıktı!

SEÇİL ÇİFTÇİ CİNAYETTEN TUTUKLANDI!

Ancak çift, ilişkilerini yürütemedi. Sevgi ise bu durumu kabullenemedi. Model ve sanatçı olan Seçil'in bir türlü peşini bırakmadı.

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Şarkıcı Seçil Çiftçi sevgilisini sandalye demiriyle öldürdü! Cinayet böyle ortaya çıktı!

İddiaya göre her seferinde genç kadının kapısına dayandı ve barışmak istedi. Genç kadın ise her seferinde onu reddetti.

Şarkıcı Seçil Çiftçi sevgilisini sandalye demiriyle öldürdü! Cinayet böyle ortaya çıktı!

SEMİH SEVGİ'Yİ SANDALYENİN DEMİRİYLE ÖLDÜRDÜ
Eski sevgili son defa eve geldiğinde ise Seçil, onu içeri aldı. İkili konuşmaya başladı ama konuşma uzun sürmedi.

Şarkıcı Seçil Çiftçi sevgilisini sandalye demiriyle öldürdü! Cinayet böyle ortaya çıktı!

O konuşma tartışmaya döndü. Bu sefer Seçil, sandalyenin kırık demir bacağını aldı ve eski sevgilisine onla defalarca vurdu.

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