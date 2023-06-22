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Haberler Yaşam Şarkıcı Seçil Çiftçi ve babası hakim karşısına çıktı! Gözyaşları içinde savunmasını yaptı: O an elime ne geçtiyse…
Giriş Tarihi: 22.06.2023 15:26 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 15:38

Şarkıcı Seçil Çiftçi ve babası hakim karşısına çıktı! Gözyaşları içinde savunmasını yaptı: O an elime ne geçtiyse…

Sancaktepe'de ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim'in külotlu çorapla boğularak öldürüldüğü iddiasıyla haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanıklar şarkıcı Seçil Çiftçi ile babası Cemal Çiftçi hakim karşısına çıktı. Sevim Çiftçi, "Orada bir ölüm olacaktı. Kapıya yöneldim tutmaya çalışınca boynuna atladım. Yere düştük yerde kirli olan bölümde külotlu çorap vardı. Amacım kollarını bağlamaktı ama ne ara boynuna gitti ne ara nefessiz kaldı hiç hatırlamıyorum. Bir ara rol yapıyor sandım. Kalkmadı o sırada anladım öldüğünü" dedi. Mahkeme, "Babalık duygularıma yenildim" diyen Cemal Çiftçi'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Deniz YUSUFOĞLU
Şarkıcı Seçil Çiftçi ve babası hakim karşısına çıktı! Gözyaşları içinde savunmasını yaptı: O an elime ne geçtiyse…

Sancaktepe'de Aralık 2022'de ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim'in külotlu çorapla boğularak öldürülmesine ilişkin soruşturma sonrası 25 yaşındaki şarkıcı Seçil Çiftçi ile babası Cemal Çiftçi hakkında "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Şarkıcı Seçil Çiftçi ve babası hakim karşısına çıktı! Gözyaşları içinde savunmasını yaptı: O an elime ne geçtiyse…

BABA VE KIZ HAKİM KARŞISINDA

Baba ve kız bugün İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanıklar Seçil Çiftçi ve Cemal Çiftçi duruşmada hazır edildi. Ölen Semih Sevim'in kardeşleri ve taraf avukatlarının katıldığı duruşmada genç kadın, savunmasını gerçekleştirdi.

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Şarkıcı Seçil Çiftçi ve babası hakim karşısına çıktı! Gözyaşları içinde savunmasını yaptı: O an elime ne geçtiyse…

Semih Sevim'i ile 2018 yılında bir uygulama üzerinden tanıştığını ve ara ara görüştüklerini belirten Çiftçi, ''Kurtulamadım ne yaptıysam yakamdan düşmedi. Mahkeme günü çıkışta arkadaşlarımlaydım.

Şarkıcı Seçil Çiftçi ve babası hakim karşısına çıktı! Gözyaşları içinde savunmasını yaptı: O an elime ne geçtiyse…

Geç gideceğim için arkadaşım Yusuf Yener'de kaldım. Sabah uyandığımda arkadaşım işe gitmişti. Alkol içtim. Sonra annemler aradı 'Geliyoruz' diye. Akşam Yusuf eve geldi onun sesine uyandım. Sonra annemleri unuttuğum aklıma geldi. Semih'in beni defalarca aradığını gördüm'' dedi.

Şarkıcı Seçil Çiftçi ve babası hakim karşısına çıktı! Gözyaşları içinde savunmasını yaptı: O an elime ne geçtiyse…

''SAÇIMDAN TUTUP SÜRÜKLEDİ''

Annesinin hasta olduğunu ifade eden Sevim Çiftçi, "Eve gittiğimde Semih beni aramaya devam etti.. Görüşmek için yalvardı. 'Kapının önüne çıkıyorum iki dakika konuş al helalliğini git' dedim. Ondaki fotoğrafları silmesini istedim tam kapıdan çıkacaktım. Onunla göz göze geldim. Evime onu alamazdım. Elim ayağım birbirine dolandı kapıyı kapatmaya çalıştım engelledi. İçeriye girdi. Kapıyı kapattığı gibi saçımdan tutup sürükledi" dedi.

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