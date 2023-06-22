Haberler Yaşam Şarkıcı Seçil Çiftçi ve babası hakim karşısına çıktı! Gözyaşları içinde savunmasını yaptı: O an elime ne geçtiyse…

Giriş Tarihi: 22.06.2023 15:26 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 15:38

Şarkıcı Seçil Çiftçi ve babası hakim karşısına çıktı! Gözyaşları içinde savunmasını yaptı: O an elime ne geçtiyse…

Sancaktepe'de ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim'in külotlu çorapla boğularak öldürüldüğü iddiasıyla haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanıklar şarkıcı Seçil Çiftçi ile babası Cemal Çiftçi hakim karşısına çıktı. Sevim Çiftçi, "Orada bir ölüm olacaktı. Kapıya yöneldim tutmaya çalışınca boynuna atladım. Yere düştük yerde kirli olan bölümde külotlu çorap vardı. Amacım kollarını bağlamaktı ama ne ara boynuna gitti ne ara nefessiz kaldı hiç hatırlamıyorum. Bir ara rol yapıyor sandım. Kalkmadı o sırada anladım öldüğünü" dedi. Mahkeme, "Babalık duygularıma yenildim" diyen Cemal Çiftçi'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.