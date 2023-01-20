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Şarkıcı Seçil Çiftçi'den korkunç cinayet itirafı! Külotlu çorap detayı şoke etti!
Giriş Tarihi: 20.01.2023 17:07
Güncelleme Tarihi: 20.01.2023
17:09
Şarkıcı Seçil Çiftçi'den korkunç cinayet itirafı! Külotlu çorap detayı şoke etti!
İstanbul Sancaktepe'de ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim'i öldürüp oraya attığı öne sürülen şarkıcı ve model Seçil Çiftçi'nin ifadesi ortaya çıktı. Eski sevgilisinin kendisini sık sık rahatsız ettiğini öne süren Çiftçi'nin "Önce kafasına vurdum ardından da külotlu çorapla boğazını sıktım" dediği iddia edildi. Öldükten sonra babasını çağırdığını anlatan Çiftçi, cesedi birlikte battaniyeye sararak ormana götürdüklerini söyledi. Detaylar tüyler ürpertti...