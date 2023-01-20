Şarkıcı Seçil Çiftçi’den korkunç cinayet itirafı! Külotlu çorap detayı şoke etti!

ÖNCE BAŞINA VURMUŞ SONRA BOĞMUŞ

İddiasına göre birkaç gün sonra alkollü bir şekilde sosyal medya hesabından canlı yayın açtığını ve Sevim'in kendisine yorumlar yazdığını ve yine tartıştıklarını söyledi. 28 Aralık günü olayın yaşandığı eve geldi dediği iddia edilen Çiftçi, "İçeri geldi bir boğuşma yaşandı.