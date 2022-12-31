Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konukları açıklandı! 31 Aralık Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı konukları kimler, hangi ünlüler var?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler adlı müzik programı yılbaşı özel bölümünde birbirinden değerli sesler ve muhteşem sahne şovları yer alacak. 'Yılbaşı Gazinosu' konseptli özel bölümüyle ekranlara gelecek olan programa konuk olacak ünlüler merak konusu oldu. Bu noktada "Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel konukları kimler olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Uğur Aslan, Nükhet Duru, Ümit Besen, Koray Avcı gibi isimlerin konuk olduğu programın yeni bölümü izleyiciye keyifli dakikalar yaşatacak. Peki, 31 Aralık 2022 Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel konukları kimler olacak? İşte Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olacak o isimler…