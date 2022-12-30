Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel konukları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda ise "Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel konukları kimler olacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ekranlara gelen müzik ve eğlence programının 'Yılbaşı Gazinosu' konseptli özel bölümü izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak. Bu geceyi televizyon karşısında geçirmek isteyen kişiler birbirinden değerli sesler sanatçılar ve muhteşem sahne şovları ile müziğe doyacak. İşte Şarkılar Bizi Söyler yılbaşı özel konukları ve detaylar.