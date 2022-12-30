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Haberler Yaşam Şarkılar Bizi Sözler yılbaşı konukları belli oldu! Şarkılar Bizi Sözler 2023 Yılbaşı konukları kim, hangi ünlü isimler var?
Giriş Tarihi: 30.12.2022 12:01 Güncelleme Tarihi: 30.12.2022 12:03

Şarkılar Bizi Sözler yılbaşı konukları belli oldu! Şarkılar Bizi Sözler 2023 Yılbaşı konukları kim, hangi ünlü isimler var?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Sözler adlı müzik programı yılbaşı özel bölümünde birbirinden değerli sesler ve muhteşem sahne şovları yer alacak. 'Yılbaşı Gazinosu' konseptli özel bölümüyle ekranlara gelecek olan programa konuk olacak ünlüler merak konusu oldu. Bu noktada "Şarkılar Bizi Sözler yılbaşı özel konukları kimler olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Uğur Aslan, Nükhet Duru, Ümit Besen, Koray Avcı gibi isimlerin konuk olduğu programın yeni bölümü izleyiciye keyifli dakikalar yaşatacak. Peki, 31 Aralık 2022 Şarkılar Bizi Sözler yılbaşı özel konukları kimler olacak? İşte Şarkılar Bizi Sözler programına konuk olacak o isimler…

Şarkılar Bizi Sözler yılbaşı konukları belli oldu! Şarkılar Bizi Sözler 2023 Yılbaşı konukları kim, hangi ünlü isimler var?

Şarkılar Bizi Sözler yılbaşı özel konukları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda ise "Şarkılar Bizi Sözler yılbaşı özel konukları kimler olacak?" sorusu yanıt aramaya başladı. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunumuyla ekranlara gelen müzik ve eğlence programının 'Yılbaşı Gazinosu' konseptli özel bölümü izleyicilere keyifli dakikalar yaşatacak. Bu geceyi televizyon karşısında geçirmek isteyen kişiler birbirinden değerli sesler sanatçılar ve muhteşem sahne şovları ile müziğe doyacak. İşte Şarkılar Bizi Sözler yılbaşı özel konukları ve detaylar.

Şarkılar Bizi Sözler yılbaşı konukları belli oldu! Şarkılar Bizi Sözler 2023 Yılbaşı konukları kim, hangi ünlü isimler var?

ŞARKILAR BİZİ SÖZLER 2023 YILBAŞI KONUKLARI, YARIŞMACILARI KİMLER?

Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı'nın üstlendiği Kanal D'nin sevilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler, yılbaşına özel "Yılbaşı Gazinosu" konseptli özel bölümü ile ekrana geliyor.

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Şarkılar Bizi Sözler yılbaşı konukları belli oldu! Şarkılar Bizi Sözler 2023 Yılbaşı konukları kim, hangi ünlü isimler var?

Sibel Can, Hakan Altun ile ünlü klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları belli oldu.

Şarkılar Bizi Sözler yılbaşı konukları belli oldu! Şarkılar Bizi Sözler 2023 Yılbaşı konukları kim, hangi ünlü isimler var?

Programın yılbaşı özel bölümüne Uğur Aslan, Nükhet Duru, Ümit Besen, Berkay, Fatih Ürek, Koray Avcı, Arif Susam, Bülent Serttaş, Safiye Soyman, Berdan Mardini, Tanyeli konuk olacak.

Şarkılar Bizi Sözler yılbaşı konukları belli oldu! Şarkılar Bizi Sözler 2023 Yılbaşı konukları kim, hangi ünlü isimler var?

Eşsiz yılbaşı gecesine Gencer Savaş Bandosu ve On'lar A Capella sahne şovlarıyla eşlik edecek.

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