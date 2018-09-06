Şaşırtan gerçekler...

Dünyada bir yer var ki 400 yıldır tek bir damla yağmur düşmüş değil! Atakama çölüne 400 seneden beri yağmur yağmıyor. Yağan yağmur da havada buharlaştığından yere düşmüyor. Cep telefonlarından her gün ortalama 5 milyar mesaj gönderilmektedir. Dünyadaki en sağlıklı yiyecekler; avokado, ahududu, limon, domates, brokoli, ıspanak, somon balığı, sarımsak ve soğandır. Günümüz Türkiye'sinde evlenen her 8 çiftten 1'i internette tanışıyor. Hapşırığınızı tutmaya çalışırsanız, boynunuz ya da kafanızdaki kan dolaşımı zorlayabilir ve kendinizi öldürebilirsiniz.