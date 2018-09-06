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gerçekler...

Giriş Tarihi: 06.09.2018 10:12 Güncelleme Tarihi: 06.09.2018 10:35
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gerçekler...
Şaşırtan gerçekler...
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gerçekler...
Şaşırtan gerçekler...

Dünyada bir yer var ki 400 yıldır tek bir damla yağmur düşmüş değil!

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gerçekler...
Şaşırtan gerçekler...

Atakama çölüne 400 seneden beri yağmur yağmıyor. Yağan yağmur da havada buharlaştığından yere düşmüyor.

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gerçekler...
Şaşırtan gerçekler...

Cep telefonlarından her gün ortalama 5 milyar mesaj gönderilmektedir.

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gerçekler...
Şaşırtan gerçekler...

Dünyadaki en sağlıklı yiyecekler; avokado, ahududu, limon, domates, brokoli, ıspanak, somon balığı, sarımsak ve soğandır.

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gerçekler...
Şaşırtan gerçekler...

Günümüz Türkiye'sinde evlenen her 8 çiftten 1'i internette tanışıyor.

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gerçekler...
Şaşırtan gerçekler...

Hapşırığınızı tutmaya çalışırsanız, boynunuz ya da kafanızdaki kan dolaşımı zorlayabilir ve kendinizi öldürebilirsiniz.

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