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Haberler Yaşam Satılık ev ilanına öyle bir şey yazdı ki: Bunu gören komşunun psikoloji bozuldu!
Giriş Tarihi: 11.06.2023 11:03 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023 11:24

Satılık ev ilanına öyle bir şey yazdı ki: Bunu gören komşunun psikoloji bozuldu!

Satılık ev ilanındaki yazı komşuyu çıldırttı: Daha kötü insanlara satılıktır! Genç oturduğu sitede komşularının gürültüsünden rahatsız olduğu için dairesini satılığa çıkardı. İlana ise 'Satılık. Alt kattaki kötü insanlardan dolayı daha kötü insanlara satılıktır" diye yazdı. Bunu görün komşusu ise çıldırdı: Psikolojim bozuldu, pes etmeyeceğim dava açacağım!

Satılık ev ilanına öyle bir şey yazdı ki: Bunu gören komşunun psikoloji bozuldu!

Satılık ev ilanına öyle bir şey yazdı ki: Bunu gören komşu 'psikolojim bozuldu' dedi. İlginç olay Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana geldi. Özel bir firmada çalışan Özge Şeber, Zafer Mahallesi'nde 1 yıldır oturduğu sitedeki dairesini komşularının gürültü yaptığı gerekçesiyle satışa çıkardı.

Satılık ev ilanına öyle bir şey yazdı ki: Bunu gören komşunun psikoloji bozuldu!

SATILIK EV İLANINDA İLGİNÇ İFADELER
5 katlı binanın en üst katında oturan Şeber, geçen mart ayında satılığa çıkardığı dairesinin balkonuna, 'Satılık. Alt kattaki kötü insanlardan dolayı daha kötü insanlara satılıktır' yazısı astı. Şeber o zaman yaptığı açıklamada, komşularının yaptığı gürültülerden rahatsız olduğunu ve site yönetimine yaptığı şikayetlerden bir sonuç alamadığını söyledi.

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Satılık ev ilanına öyle bir şey yazdı ki: Bunu gören komşunun psikoloji bozuldu!

"EVİ SATMAYA KARAR VERDİM"
Komşularının gecenin ilerleyen saatlerinde yüksek sesle müzik çaldığını ve kahkahalar atarak kendisini rahatsız ettiğini öne süren Özge Şeber, "Yaptığım şikayetlerden hiçbir sonuç alamadım. Bunun üzerine avukatıma danıştım ve gerekli adli işlemler başlatıldı. Sonrasında evi satmaya karar verdim.

Satılık ev ilanına öyle bir şey yazdı ki: Bunu gören komşunun psikoloji bozuldu!

Bu ilanı verirken de kişilik haklarını ihlal etmemeye özen gösterdim. Pankarta yazılan hakaret değil, kimseyi deşifre etmiyorum, hedef göstermiyorum. Üzerine alınan alınsın. Burada amaç farkındalık yaratmak, isterim ki diğer insanlar da bir kendine sorsunlar 'Ben o kötü insanlardan biri miyim' desin. Bu konuya maruz kalan insanlar varsa da bundan cesaret alsınlar" ifadelerini kullandı.

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Satılık ev ilanına öyle bir şey yazdı ki: Bunu gören komşunun psikoloji bozuldu!

Özge Şeber'in alt kattaki komşusu Arzu Korkmaz, bu durumu sinirlenip, yazının kaldırılması için avukatı aracılığıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu. Başsavcılığın talebi üzerine Çorlu 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, balkon camına asılı pankartın 'kişilerin huzur ve sükunu bozma' suçu yönünden soruşturmaya konu suç eşyası olması sebebiyle el konulmasına karar verdi. 5 Haziran'da alınan karar üzerine polis ekipleri de yazıyı balkondan indirip aldı.

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