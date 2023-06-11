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Satılık ev ilanına öyle bir şey yazdı ki: Görünce psikolojisi bozuldu!
Giriş Tarihi: 11.06.2023 16:40
Güncelleme Tarihi: 11.06.2023
16:42
Satılık ev ilanına öyle bir şey yazdı ki: Görünce psikolojisi bozuldu!
Satılık ev ilanındaki yazı komşuyu çıldırttı: Daha kötü insanlara satılıktır! Genç oturduğu sitede komşularının gürültüsünden rahatsız olduğu için dairesini satılığa çıkardı. İlana ise 'Satılık. Alt kattaki kötü insanlardan dolayı daha kötü insanlara satılıktır" diye yazdı. Bunu görün komşusu ise çıldırdı: Psikolojim bozuldu, pes etmeyeceğim dava açacağım!