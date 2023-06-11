Satılık ev ilanına öyle bir şey yazdı ki: Görünce psikolojisi bozuldu!

Bu ilanı verirken de kişilik haklarını ihlal etmemeye özen gösterdim. Pankarta yazılan hakaret değil, kimseyi deşifre etmiyorum, hedef göstermiyorum. Üzerine alınan alınsın. Burada amaç farkındalık yaratmak, isterim ki diğer insanlar da bir kendine sorsunlar 'Ben o kötü insanlardan biri miyim' desin. Bu konuya maruz kalan insanlar varsa da bundan cesaret alsınlar" ifadelerini kullandı.

Komşunun dairesine astığı 'daha kötü insanlara satılıktır' yazısını mahkeme kararıyla kaldırttı | Video