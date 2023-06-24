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Giriş Tarihi: 24.06.2023 15:47 Güncelleme Tarihi: 24.06.2023 15:50

SATILIK KOCA ilanı: İade ve Değişim yok! İrlandalı kadın kocasını açık artırmayla satışa çıkardı! İşte, nedeni…

Yeni Zelanda'da yaşayan İrlandalı bir kadın, bir müzayede sitesinde yaptığı oldukça tuhaf bir ilanla dünya gündemine oturdu. İki çocuk annesi Linda McAlister, açık artırma sitesinde kocası John McAlister'ı satışa çıkardı! İşte, nedeni…

SATILIK KOCA ilanı: İade ve Değişim yok! İrlandalı kadın kocasını açık artırmayla satışa çıkardı! İşte, nedeni…

Yeni Zelanda'da yaşayan İrlandalı Linda McAlister kocasını bir internet sitesinde müzayedeye çıkardı. Hatta tam teşekküllü ve profesyonel görünümlü, komik bir açıklama da yaptı ve ilanla karşılaşan birçok insanın dikkatini çekti ve komik diyaloglara sebep oldu.

SATILIK KOCA ilanı: İade ve Değişim yok! İrlandalı kadın kocasını açık artırmayla satışa çıkardı! İşte, nedeni…

SATILIK KOCA'YA 12 TEKLİF

İrlandalı kadın Linda McAlister, eşi Jack McAlister'ı müzayedeye çıkardığı sitenin ekran görüntülerini Facebook hesabından paylaşırken, insanlardan aldığı eğlenceli tepkileri de paylaştı. Sitede Jack'in akılda kalıcı açıklamasını gören herkes, yanıt vermekten kendini alamadı ve eğlenceyi artırmak için Linda, kocası için 12 teklif bile aldı.

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SATILIK KOCA ilanı: İade ve Değişim yok! İrlandalı kadın kocasını açık artırmayla satışa çıkardı! İşte, nedeni…

İŞTE SEBEBİ…

Kocası Jack, Linda'yı okul tatillerinde iki çocuğuyla yalnız bırakarak 2 günlük bir balığa çıktığı için bir web sitesinde şaka olsun diye açık artırmaya çıkarıldı.

Linda intikam olarak da 37 yaşındaki kocasını komik, bilgilendirici ve gerçekçi bir anlatımla satışa çıkardı. Onu "Kullanılmış", "Terbiyeli" olarak tanımladı.

SATILIK KOCA ilanı: İade ve Değişim yok! İrlandalı kadın kocasını açık artırmayla satışa çıkardı! İşte, nedeni…

İLANIN DETAYLARI:

  1. John McAlister haber vermeden balığa çıktığı için satılık bir kocadır.
  2. 1.91 boyunda, 37 yaşında ve besicilik yapıyor.
  3. O ayrıca avcı ve balık tutan bir adam olduğu için balığa gitmesi alışılmadık bir davranış değil, ancak çocuklar okul tatilindeler ve yatma saatlerinin geç olması sebebiyle bu beni çılgına çeviriyor.
  4. Düzenli olarak beslenir, hala biraz ev eğitimine ihtiyacı var, şu anda ne zamanım ne de sabrım var.
  5. Bir önceki sahibi tarafından iyi bakıldı, yakalaması zor ama terbiyeli birisi.
  6. Sürücü olarak seyahat ediyorsa çok daha az gürültü çıkarıyor.
  7. İADE VE DEĞİŞİM YOK!
  8. Teliflere açıktır.
SATILIK KOCA ilanı: İade ve Değişim yok! İrlandalı kadın kocasını açık artırmayla satışa çıkardı! İşte, nedeni…

DAHA ESKİ, DAHA İYİ EĞİTİMLİ VE AVLANMADA PEK İYİ OLMAYAN BİR TANESİYLE TAKAS TEKLİFİ

Kadın, kocasını açık artırmaya çıkarır çıkarmaz sitenin kullanıcıları bu eğlenceye ortak oldu. Tepkiler ve sorular art arda gelmeye başladı. Birisi ona şişman olup olmadığını, neyle beslendiğini, tasmalı mı geldiğini ve dişlerini ne zaman temizlediğini sordu. Hatta içlerinden biri ondan daha eski, daha iyi eğitimli ve avlanmada pek iyi olmayan bir tanesiyle değiştirmesini bile istedi.

Artık satılık bir ürün olan Jack, kendisini "satın almaya" hazır 12 teklif aldı ve teklif kısa sürede 100$'a kadar yükseldi.

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