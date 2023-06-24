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SATILIK KOCA ilanı: İade ve Değişim yok! İrlandalı kadın kocasını açık artırmayla satışa çıkardı! İşte, nedeni…
Giriş Tarihi: 24.06.2023 15:47
Güncelleme Tarihi: 24.06.2023
15:50
SATILIK KOCA ilanı: İade ve Değişim yok! İrlandalı kadın kocasını açık artırmayla satışa çıkardı! İşte, nedeni…
Yeni Zelanda'da yaşayan İrlandalı bir kadın, bir müzayede sitesinde yaptığı oldukça tuhaf bir ilanla dünya gündemine oturdu. İki çocuk annesi Linda McAlister, açık artırma sitesinde kocası John McAlister'ı satışa çıkardı! İşte, nedeni…