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SATIŞA! BİM AKTÜEL 21-22-24 OCAK 2025 KATALOĞU | 5'li bıçak seti, TV battaniyesi, dikiş seti...
Giriş Tarihi: 21.01.2025 08:52
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025
08:52
SATIŞA! BİM AKTÜEL 21-22-24 OCAK 2025 KATALOĞU | 5'li bıçak seti, TV battaniyesi, dikiş seti...
BİM'in yeni hafta aktüel kataloğu yayınlandı! 21, 22 ve 24 Ocak 2025 tarihlerinde satışa sunulacak ürünler arasında dikkat çeken fırsatlar yer alıyor. 5'li bıçak setinden epilasyon cihazına, tunik-pantolon kombininden ev tekstili ürünlerine kadar pek çok seçenek, avantajlı fiyatlarla raflarda olacak. İşte, BİM aktüel 21-22-24 Ocak 2025 kataloğu...