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Haberler Yaşam SATIŞTA!💥 22 Ocak BİM aktüel kataloğunda neler var? Şef bıçak seti, bulaşık makinesi, buzdolabı...
Giriş Tarihi: 22.01.2025 08:34 Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 08:34

SATIŞTA!💥 22 Ocak BİM aktüel kataloğunda neler var? Şef bıçak seti, bulaşık makinesi, buzdolabı...

BİM'in yeni hafta aktüel kataloğu yayınlandı! 22 ve 24 Ocak 2025 tarihlerinde satışa sunulacak ürünler arasında dikkat çeken fırsatlar yer alıyor. 5'li bıçak setinden epilasyon cihazına, tunik-pantolon kombininden ev tekstili ürünlerine kadar pek çok seçenek, avantajlı fiyatlarla raflarda olacak. İşte, BİM aktüel 22-24 Ocak 2025 kataloğu...

SATIŞTA!💥 22 Ocak BİM aktüel kataloğunda neler var? Şef bıçak seti, bulaşık makinesi, buzdolabı...

BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da birbirinden cazip fırsatlarla dolu! 22-24 Ocak 2025 tarihlerinde müşterilerle buluşacak olan katalogda, Dikey Şarjlı Süpürge, 65' Smart 4K Ultra HD Tv, Gece Lambası gibi ürünler öne çıkıyor. Ev gereçlerinden giyim ürünlerine kadar her ihtiyacınızı karşılayacak yeni hafta indirimleri yayında. İşte, BİM aktüel 22-24 Ocak 2025 kataloğu...

SATIŞTA!💥 22 Ocak BİM aktüel kataloğunda neler var? Şef bıçak seti, bulaşık makinesi, buzdolabı...

BİM AKTÜEL 22 OCAK ÇARŞAMBA KATALOĞU:

Nofrost Buzdolabı 20.990 TL

Buzdolabı 11.990 TL

8 Kg Çamaşır Makinesi 9.790 TL

4 Programlı Bulaşık Makinesi 11.390 TL

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SATIŞTA!💥 22 Ocak BİM aktüel kataloğunda neler var? Şef bıçak seti, bulaşık makinesi, buzdolabı...

Çantalı 5'li Bıçak Seti 1.390 TL

Mıknatıslı Mutfak Bıçak Seti 1.290 TL

Şef Bıçak Seti 699 TL

SATIŞTA!💥 22 Ocak BİM aktüel kataloğunda neler var? Şef bıçak seti, bulaşık makinesi, buzdolabı...

BİM AKTÜEL 24 OCAK CUMA KATALOĞU:

Buz Başlıklı Ipl Lazer Epilasyon Cihazı 2.290 TL

Dikey Şarjlı Süpürge 4.290 TL

65' Smart 4K Ultra HD Tv 34.999 TL

Diş Duşu 999 TL

Erkek Bakım Saç Sakal Kesme Düzeltme Makinesi 329 TL

Gaming Kulaklık 7+1 649 TL

Gaming Masaüstü Mikrofon 399 TL

Mouse Pad 199 TL

Mouse 279 TL

Klavye 329 TL

Gece Lambası 49 TL

SATIŞTA!💥 22 Ocak BİM aktüel kataloğunda neler var? Şef bıçak seti, bulaşık makinesi, buzdolabı...

Şal 129 TL

Kadın Tunik 249 TL

Kadın Pantolon 249 TL

Termal Tayt 159 TL

Erkek Polar Gömlek 279 TL

Tv Battaniye 389 TL

Erkek Pijama Takımı 319 TL

Kadın Pijama Takımı 299 TL

Polar Şal 99 TL

Bebek Yastık Kılıfı 39 TL

Bebek Çarşaf 129 TL

Bebek Odası Paspası 259 TL

Bebek Tül Perde 259 TL

Bebek Body 59 TL

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