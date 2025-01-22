SATIŞTA!💥 22 Ocak BİM aktüel kataloğunda neler var? Şef bıçak seti, bulaşık makinesi, buzdolabı...

BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta da birbirinden cazip fırsatlarla dolu! 22-24 Ocak 2025 tarihlerinde müşterilerle buluşacak olan katalogda, Dikey Şarjlı Süpürge, 65' Smart 4K Ultra HD Tv, Gece Lambası gibi ürünler öne çıkıyor. Ev gereçlerinden giyim ürünlerine kadar her ihtiyacınızı karşılayacak yeni hafta indirimleri yayında. İşte, BİM aktüel 22-24 Ocak 2025 kataloğu...