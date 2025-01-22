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SATIŞTA!💥 22 Ocak BİM aktüel kataloğunda neler var? Şef bıçak seti, bulaşık makinesi, buzdolabı...
Giriş Tarihi: 22.01.2025 08:34
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025
08:34
SATIŞTA!💥 22 Ocak BİM aktüel kataloğunda neler var? Şef bıçak seti, bulaşık makinesi, buzdolabı...
BİM'in yeni hafta aktüel kataloğu yayınlandı! 22 ve 24 Ocak 2025 tarihlerinde satışa sunulacak ürünler arasında dikkat çeken fırsatlar yer alıyor. 5'li bıçak setinden epilasyon cihazına, tunik-pantolon kombininden ev tekstili ürünlerine kadar pek çok seçenek, avantajlı fiyatlarla raflarda olacak. İşte, BİM aktüel 22-24 Ocak 2025 kataloğu...