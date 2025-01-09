SATIŞTA!💥 9 Ocak A101 aktüel kataloğunda neler var? Matkap, mikrodalga fırın, dikey süpürge, çay makinesi...

A101 aktüel 9 Ocak kataloğuyla haftanın indirimlerini paylaştı. Birçok ürünün yer aldığı listede alışverişseverlerin dikkatini çeken 33.950 TL ücretiyle elektrikli moped oldu. Peki, bu hafta A101 aktüel ürünler neler? İşte, A101 aktüel 9 Ocak kataloğu…