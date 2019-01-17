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Satürn milyarlarca yıl halkasız dönmüş

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 17.01.2019 23:42 Güncelleme Tarihi: 17.01.2019 23:44
Satürn milyarlarca yıl halkasız dönmüş

İtalyan gök bilimcilerin liderliğindeki bir ekibin araştırması, Güneş Sistemi'ndeki diğer gezegenler gibi 4,5 milyar yıl yaşındaki Satürn'ün 3 ana halkasının, 10 ila 100 milyon yıl önce çıkmaya başladığını ortaya koydu.

Satürn milyarlarca yıl halkasız dönmüş

Araştırmada Satürn'ün, nasıl oluştukları hala gizemini koruyan halkaları olmadan milyarlarca yıl varlık gösterdiği sonucu elde edildi.

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Satürn milyarlarca yıl halkasız dönmüş

ABD Havacılık ve Uzay Dairesinin () Cassini aracının gözlemleri üzerinde çalışan bilim adamlarının, çekim kuvveti ölçümleri yoluyla kütlelerini hesap ederek, halkaların yaşları konusunda tahminde bulunduğu belirtildi.

Satürn milyarlarca yıl halkasız dönmüş

Ekibin lideri Sapienza Üniversitesinden Luciano Less, bulgularını, "bu harika görevden edindiğimiz bir diğer armağan" sözleriyle nitelendirdi.

Satürn milyarlarca yıl halkasız dönmüş

Less, "Cassini, tüm diğer devler gibi ardında uzun süre devam edecek bir miras bıraktı." dedi.

Satürn milyarlarca yıl halkasız dönmüş

Satürn'ün halkaları büyük ölçüde buzdan, çok az miktarda toz ve muhtemel organik kirleticilerden oluşuyor

Satürn milyarlarca yıl halkasız dönmüş

Çalışmanın ayrıntıları, Science dergisinde yayımlandı.

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