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Savaş mağduru hayvanlara 'de bakılıyor

Giriş Tarihi: 05.02.2019 16:09 Güncelleme Tarihi: 05.02.2019 16:16
Savaş mağduru hayvanlara Ürdün'de bakılıyor

İnsanları etkilediği kadar doğayı da derinden etkileyen Orta Doğu'daki savaşlar nedeniyle çeşitli ülkelerde hayvanat bahçelerinden taşınan yırtıcı hayvanlar 'ün Ceraş kentinde koruma altına alınıyor.

Savaş mağduru hayvanlara Ürdün'de bakılıyor

Savaş, çatışma ve şiddet olayları yalnızca insanları mağdur etmekle kalmıyor hayvanları da mağdur ediyor. Gazze, Suriye ve Irak'taki bahçelerinde yaşamını sürdüren hayvanlar, savaş nedeniyle zarar görmemeleri için 'ün Ceraş kentindeki doğal koruma alanına naklediliyor.

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Savaş mağduru hayvanlara Ürdün'de bakılıyor

Savaştan korunmaları için Prenses Aliye bint el-Hüseyin Vakfı tarafından Gazze'den, Halep'ten, Musul'dan taşınan 17 Afrika Aslanı ile birlikte 2 kaplan ve 4 ayı burada yeni bir hayat sürüyor.

Savaş mağduru hayvanlara Ürdün'de bakılıyor

merkezli 2010'da kurulan Prenses Aliye bint el-Hüseyin Vakfı, bir Avusturyalı kuruluşun işbirliğinde yırtıcı kara canlılarının rehabilitasyonu ve barınması için çalışmalar yapıyor. Ceraş'ta hayvanlar için koruma alanı kuran vakıf, burada yeni bir yaşam sürmelerini sağlıyor.

Savaş mağduru hayvanlara Ürdün'de bakılıyor

Ceraş'taki koruma alanı müdürü Mustafa Harisat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevre ve tarım standartlarına uygun şekilde özel olarak hazırlanan bin 100 dönümlük devlete ait alanın Orta Doğu'da tek olduğunu belirtti.

Savaş mağduru hayvanlara Ürdün'de bakılıyor

Harisat, Musul'dan bir aslanla birlikte bir ayı, Gazze'den 4 aslan, Halep'ten ise 5 aslan ve 2 ayı getirildiğini ancak daha sonra Musul'dan ve Halep'ten gelen birer aslanın Güney Afrika'ya nakledildiğini ifade etti.

Savaş mağduru hayvanlara Ürdün'de bakılıyor

Halep'te 200 hayvanın barındığı hayvanat bahçesinden savaş nedeniyle geriye yalnızca buraya getirilenlerin kaldığını aktaran Harisat, canlıların savaştan korunmasını ve yaşamını sürdürebilmelerini sağlamak için taşındığını kaydetti.

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