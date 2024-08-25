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Giriş Tarihi: 25.08.2024 21:52 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 21:53

Savaş meydanında şehit düşen tek Osmanlı padişahı kimdir? İşte Milyoner sorusuna yanıt!

Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 25 Ağustos günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 'Savaş meydanında şehit düşen tek Osmanlı padişahı kimdir?' sorusu için araştırmalar başladı. İşte o 200 bin TL değerindeki sorunun cevabı

Savaş meydanında şehit düşen tek Osmanlı padişahı kimdir? İşte Milyoner sorusuna yanıt!

Bu akşam Milyoner'e damgasını vuran 200 bin TL'lik sorunun cevabı araştırılıyor. 'Savaş meydanında şehit düşen tek Osmanlı padişahı kimdir? ' İşte yanıtı!

Savaş meydanında şehit düşen tek Osmanlı padişahı kimdir? İşte Milyoner sorusuna yanıt!

Savaş meydanında şehit düşen tek Osmanlı padişahı kimdir?

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Savaş meydanında şehit düşen tek Osmanlı padişahı kimdir? İşte Milyoner sorusuna yanıt!

A-Murad Hüdavendigar

B-Fatih Sultan Mehmed

C-Yıldırım Beyazid

D-Kanunu Sultan Süleyman

Savaş meydanında şehit düşen tek Osmanlı padişahı kimdir? İşte Milyoner sorusuna yanıt!
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