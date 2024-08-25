Giriş Tarihi: 25.08.2024 21:52
Güncelleme Tarihi: 25.08.2024
21:53
Savaş meydanında şehit düşen tek Osmanlı padişahı kimdir? İşte Milyoner sorusuna yanıt!
Ünlü oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu ile her Pazar akşamı seyircileri ekran başında keyifli dakikalar yaşatan Kim Milyoner Olmak İster'in 25 Ağustos günü ekrana gelen son bölümünde yarışmacıya yöneltilen 'Savaş meydanında şehit düşen tek Osmanlı padişahı kimdir?' sorusu için araştırmalar başladı. İşte o 200 bin TL değerindeki sorunun cevabı