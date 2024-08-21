Savatra’da Bizans kilisesi bulundu: Önemli kurgan mezarları var

"ESKİDEN BURASI ASKERİ GARNİZON KENTİYDİ"

Roma'dan Bizans dönemine olan süreçte Savatra Antik Kenti'nin demografik yapısı hakkında bilgiler sunduğunu belirten Doç. Dr. Işık, "Burası, Roma döneminden itibaren bir askeri garnizon kentiydi. Burada Roma'nın kendi ihtişamını ortaya koyan önemli kamu yapılarıyla alakadar bilgiler ve belgeler elimize geçti. Hemen akabinde gelen Bizans evresi ile beraber de aynı ihtişamın devam ettiğini görüyoruz. Bunun bir başka göstergesi de bir kilise yapısının burada mevcudiyeti. Geçen sene de bir kilise kazdık. Bu ikinci kilisemiz. Bizans döneminde önemli bir tebaaya sahip olduğunu, önemli bir cemaatinin olduğunu, önemli bir demografik yapısının olduğunu ortaya koyuyor. Bu bakımdan da Roma'dan Bizans'a geçiş içerisinde buradaki kentin siyasi, askeri ve stratejik yapısı hakkında bilgi sahibi olmak bakımından bu kazıyı çok önemsiyoruz. Sonraki dönemde zaten Selçukluların buraya gelmesi ve artık İslam coğrafyası haline gelmesiyle Savatra sınır bölgesi olma niteliğini kaybediyor. Ondan sonra zaten nüfus özelliğini kaybederek bir nahiye formatına geçiyor. Dolayısıyla bizim artık son evrede, zirve yaptığı, nüfusunun kalabalık olduğu ihtişamlı, görkemli dönemini araştırma bakımından bu alanda kazı çalışması yapmamız, kimliğini ortaya koymak bakımından son derece önemli" diye konuştu.