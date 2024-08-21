Giriş Tarihi: 21.08.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024
12:01
Savatra'da Bizans kilisesi bulundu: Önemli kurgan mezarları var
Konya'daki Savatra Antik Kenti'nde yeni bir höyük kazısına başlandı. 5 bin yıllık bir geçmişe sahip höyükteki kazılara ilişkin konuşan Kazı Başkanı Doç. Dr. İlker Işık, "Geçen sene de bir kilise kazdık. Bu ikinci kilisemiz. Bizans döneminde önemli bir tebaaya sahip olduğunu, önemli bir cemaatinin olduğunu, önemli bir demografik yapısının olduğunu ortaya koyuyor.İfadelerini kullandı