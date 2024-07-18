Savcı Rahima Ortaç uyuşturucu baronu kuzenine bilgi sızdırdı! 25 kez görüştüler: İşte çarpıcı detaylar...

HER ŞEYİ HABER VERMİŞ

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Savcı Ortaç'ın odasındaki bilgisayarına ve cep telefonuna el konurken yapılan incelemede 3 Temmuz 2023 tarihinde Rahima Ortaç'ın Farsta'da gerçekleşen kundaklama saldırısı ile ilgili gözaltına alınan Muhammed İsmail isimli çete üyesini silah bulundurmaktan önce tutukladığı ardından kundaklama olayından beraat ettirdiği belirlenirken, Savcılığın Cabra olarak da bilinen merkezi ceza davası yönetimi sisteminin fotoğrafını çekerek " İsmail'i tutukladım" diyerek bu mesajı akrabalarına gönderdiği ortaya çıktı.

CİNAYET DOSYASINI AKRABALARINA GÖNDERMİŞ

Birkaç gün sonra ise başka bir akrabasına, Stockholm'ün Alby banliyösünde genç bir adamın vurularak öldürüldüğünü söyleyen veya bunu doğrulayan bir kısa mesaj gönderdiği ve ayrıca cinayetle ilgili detaylı bilgi verdiği soruşturma dosyasına girdi.