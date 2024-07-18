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Haberler Yaşam Savcı Rahima Ortaç uyuşturucu baronu kuzenine bilgi sızdırdı! 25 kez görüştüler: İşte çarpıcı detaylar...
Giriş Tarihi: 18.07.2024 13:59 Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 14:12

Savcı Rahima Ortaç uyuşturucu baronu kuzenine bilgi sızdırdı! 25 kez görüştüler: İşte çarpıcı detaylar...

İsveç'te, uyuşturucu baronu kuzeni İsmail Abdo'ya bilgi sızdırdığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Savcı Rahima Ortaç'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Savcı Ortaç'ın kuzeni Abdo'yu soruşturma dosyalarını sızdırmasının yanı sıra cezaevinde de 25 kez ziyaret ettiği belirlendi. Başsavcılık, İsveç Sorumluluk Komitesi'ne başvurarak, Savcı Ortaç'ın akrabalarına dava dosyalarıyla ilgili bilgi sızdırdığı gerekçesiyle görevine son verilmesini istedi.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Savcı Rahima Ortaç uyuşturucu baronu kuzenine bilgi sızdırdı! 25 kez görüştüler: İşte çarpıcı detaylar...

İsveç'teki uyuşturucu mafyasının Türkiye'ye sıçrayan çatışmalarında adı geçen "Çilek" lakaplı İsmal Abdo, geçtiğimiz Mayıs ayında Adana'da yakalanmıştı. Abdo'nun İsveç'de "Kürt Tilkisi" lakplı Rawa Majid'in adamları tarafından öldürülen annesinin intikamını almak için Türkiye' ye geldiği belirlenirken, uyuşturucu baronu, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 20 bin tl kefaletle serbest bırakılmıştı.

Savcı Rahima Ortaç uyuşturucu baronu kuzenine bilgi sızdırdı! 25 kez görüştüler: İşte çarpıcı detaylar...

SAVCI RAHİMA ORTAÇ UYUŞTURUCU BARONU KUZENİNE BİLGİ SIZDIRDI!

Abdo ile ilgili Türkiye'de bu gelişmeler yaşanırken, İsveç Özel Savcılık Dairesi Başsavcılığı uyuşturucu baronu kuzeni İsmail Abdo'ya bilgi sızdığı gerekçesiyle Savcı Rahima Ortaç'ı gözaltına aldı. Akrabalarına bilgi sızdırdığı şüphesiyle hakkında soruşturma açılan eski sosyal demokrat politikacı ve SSU federal yönetim kurulunun eski üyesi olan 33 yaşındaki savcı Rahima Ortaç'ın İsmail Abdo'yu cezaevinde defalarca ziyaret ettiği ortaya çıktı.

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Savcı Rahima Ortaç uyuşturucu baronu kuzenine bilgi sızdırdı! 25 kez görüştüler: İşte çarpıcı detaylar...

CEZAEVİNE 25 KEZ GÖRÜŞTÜLER

Soruşturma kapsamında İsmail Abdo'nun gözaltı merkezlerinde ve cezaevindeki ziyaretçilerini incelemeye alan İsveç Özel Savcılık Dairesi Başsavcılığı, Savcı Ortaç'ın 2018 yılından buyana kuzenini 25 kez ziyaret ettiğini belirledi. Ortaç'ın her görüşmede en az 4 saat Abdo ile görüştüğü ortaya çıkarken, bu görüşmelerdeki ses kayıtları da incelemeye alındı.

Savcı Rahima Ortaç uyuşturucu baronu kuzenine bilgi sızdırdı! 25 kez görüştüler: İşte çarpıcı detaylar...

HER ŞEYİ HABER VERMİŞ

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Savcı Ortaç'ın odasındaki bilgisayarına ve cep telefonuna el konurken yapılan incelemede 3 Temmuz 2023 tarihinde Rahima Ortaç'ın Farsta'da gerçekleşen kundaklama saldırısı ile ilgili gözaltına alınan Muhammed İsmail isimli çete üyesini silah bulundurmaktan önce tutukladığı ardından kundaklama olayından beraat ettirdiği belirlenirken, Savcılığın Cabra olarak da bilinen merkezi ceza davası yönetimi sisteminin fotoğrafını çekerek " İsmail'i tutukladım" diyerek bu mesajı akrabalarına gönderdiği ortaya çıktı.

CİNAYET DOSYASINI AKRABALARINA GÖNDERMİŞ

Birkaç gün sonra ise başka bir akrabasına, Stockholm'ün Alby banliyösünde genç bir adamın vurularak öldürüldüğünü söyleyen veya bunu doğrulayan bir kısa mesaj gönderdiği ve ayrıca cinayetle ilgili detaylı bilgi verdiği soruşturma dosyasına girdi.

Savcı Rahima Ortaç uyuşturucu baronu kuzenine bilgi sızdırdı! 25 kez görüştüler: İşte çarpıcı detaylar...

İHRACI İSTENİYOR

Olayların ortaya çıkmasının ardından Özel Savcılık Dairesi Başsavcılığı, İsveç Sorumluluk Komitesi'ne başvurarak, Savcı Ortaç'ın akrabalarına dava dosyalarıyla ilgili bilgi sızdırdığı gerekçesiyle görevine son verilmesini istedi.

ERİŞİM İZNİ VERİLMİŞ

Soruşturmayı yürüten Özel Savcılık Dairesi Başsavcısı Lars Morand, Ortaç'ın suçlarının hafif olmadığını belirterek, " Savcı Rahime Ortaç'ın kuzeni İsmail Abdo ile ilgili tüm davalara erişim izni vardı. Rahime Ortaç'ın devam eden cezai soruşturmalarla ilgili bilgileri akrabalarına sızdırması, kuzeninin ismi İsmail Abdo olduğundan dolayı ekstra hassastır. "Çilek" olarak da bilinen İsmail Abdo, Foxtrot ağının lideri "Kürt tilkisi" Rawa Majid'in bir zamanlar en yakın adamıydı." dedi.

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