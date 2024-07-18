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Savcı Rahima Ortaç uyuşturucu baronu kuzenine bilgi sızdırdı! 25 kez görüştüler: İşte çarpıcı detaylar...
Giriş Tarihi: 18.07.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024
14:12
Savcı Rahima Ortaç uyuşturucu baronu kuzenine bilgi sızdırdı! 25 kez görüştüler: İşte çarpıcı detaylar...
İsveç'te, uyuşturucu baronu kuzeni İsmail Abdo'ya bilgi sızdırdığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan Savcı Rahima Ortaç'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Savcı Ortaç'ın kuzeni Abdo'yu soruşturma dosyalarını sızdırmasının yanı sıra cezaevinde de 25 kez ziyaret ettiği belirlendi. Başsavcılık, İsveç Sorumluluk Komitesi'ne başvurarak, Savcı Ortaç'ın akrabalarına dava dosyalarıyla ilgili bilgi sızdırdığı gerekçesiyle görevine son verilmesini istedi.