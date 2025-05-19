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Sayısal Loto 19 Mayıs çekiliş sonuçları açıklanıyor! Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 19.05.2025 19:13
Güncelleme Tarihi: 19.05.2025
19:13
Sayısal Loto 19 Mayıs çekiliş sonuçları açıklanıyor! Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde, haftanın ilk çekilişi bugün gerçekleşiyor. 19 Mayıs 2025 Pazartesi çekilişi MP youtube hesabından noter huzurunda gerçekleşecek. Şansoyunuseverlerin yakından takip ettiği son çekilişte 290,3 Milyon ₺ büyük ikramiye devretmişti. İşte, Sayısal Loto 19 Mayıs çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...