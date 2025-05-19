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Haberler Yaşam Sayısal Loto 19 Mayıs çekiliş sonuçları açıklanıyor! Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 19.05.2025 19:13 Güncelleme Tarihi: 19.05.2025 19:13

Sayısal Loto 19 Mayıs çekiliş sonuçları açıklanıyor! Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto çekilişinde, haftanın ilk çekilişi bugün gerçekleşiyor. 19 Mayıs 2025 Pazartesi çekilişi MP youtube hesabından noter huzurunda gerçekleşecek. Şansoyunuseverlerin yakından takip ettiği son çekilişte 290,3 Milyon ₺ büyük ikramiye devretmişti. İşte, Sayısal Loto 19 Mayıs çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...

Sayısal Loto 19 Mayıs çekiliş sonuçları açıklanıyor! Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Haftanın üç günü gerçekleşen Sayısal Loto çekilişinde gözler haftanın ilk çekilişine çevrildi. Sayısal Loto çekilişi pazartesi, çarşamba ce cumartesi günleri gerçekleşiyor. Peki, 19 mayıs 2025 pazartesi çılgın sayısal loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, devreden büyük ikamiye ne kadar? İşte, detaylar...

Sayısal Loto 19 Mayıs çekiliş sonuçları açıklanıyor! Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

19 MAYIS 2025 ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

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Sayısal Loto 19 Mayıs çekiliş sonuçları açıklanıyor! Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.

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SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto 19 Mayıs çekiliş sonuçları açıklanıyor! Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Sayısal Loto 19 Mayıs çekiliş sonuçları açıklanıyor! Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.