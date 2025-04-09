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Haberler Yaşam Sayısal Loto 9 Nisan 2025 sonuçları tıkla-sorgula! Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları
Giriş Tarihi: 09.04.2025 20:46 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 20:47

Sayısal Loto 9 Nisan 2025 sonuçları tıkla-sorgula! Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Haftanın heyecanla beklenen çekilişlerinden Çılgın Sayısal Loto sonuçları gündemde. 9 Nisan 2025 Çarşamba akşamı düzenlenen çekilişin sonuçları saat 21.30 itibarıyla Milli Piyango Online platformunda ilan ediliyor. Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen şansoyunuseverler, sonuçlar açıklandığında MP Online üzerinden bilet sorgulama ekranı ile sonuçları öğreniyor. İşte, Sayısal Loto 9 Nisan 2025 sonuçları tıkla-sorgula!

Sayısal Loto 9 Nisan 2025 sonuçları tıkla-sorgula! Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi'nin düzenlediği Çılgın Sayısal Loto çekilişi 9 Nisan 2025'de açıklanıyor. Talihli numaraların belli olacağı çekiliş, her zamanki gibi saat 21.30'da gerçekleşiyor. Sonuçlar Milli Piyango Online sitesinden yayımlanacak olup, şans oyunu severler çekilişin hemen ardından biletlerini sistem üzerinden sorgulama yapabiliyor.

Sayısal Loto 9 Nisan 2025 sonuçları tıkla-sorgula! Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 9 NİSAN 2025

Milli Piyango Online ile haftada 3 kez oynanan Sayısal Loto cumartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 9 Nisan saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

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Sayısal Loto 9 Nisan 2025 sonuçları tıkla-sorgula! Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

İşte, Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı:

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto 9 Nisan 2025 sonuçları tıkla-sorgula! Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Sayısal Loto 9 Nisan 2025 sonuçları tıkla-sorgula! Milli Piyango Online ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.