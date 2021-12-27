Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ile açıklanıyor! 27 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Devreden büyük ikramiyenin 99 milyon TL'yi aştığı çekilişe geri sayım sürüyor. Gözler 27 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için gelecek açıklamaya çevrildi. Şans oyunu severlerin büyük ilgi gösterdiği çekilişe saatler kala binlerce kişi "Bugünkü Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Çekiliş bu akşam 21.45'te gerçekleşeceği biliniyor. İşte Milli Piyango (MPİ) 27 Aralık 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...