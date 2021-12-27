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Haberler Yaşam Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ile açıklanıyor! 27 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 27.12.2021 18:18 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021 18:23

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ile açıklanıyor! 27 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Devreden büyük ikramiyenin 99 milyon TL'yi aştığı çekilişe geri sayım sürüyor. Gözler 27 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için gelecek açıklamaya çevrildi. Şans oyunu severlerin büyük ilgi gösterdiği çekilişe saatler kala binlerce kişi "Bugünkü Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Çekiliş bu akşam 21.45'te gerçekleşeceği biliniyor. İşte Milli Piyango (MPİ) 27 Aralık 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı...

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ile açıklanıyor! 27 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Sayısal Loto sonuçları ile kazandıran numaralar şans oyunu severler tarafından araştırıyor. Milli Piyango tarafından son dakika haberi olarak çekiliş sonuçları noter huzurundaki çekilişin ardından açıklanacak. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında bugün (27 Aralık 2021 Pazartesi) yapılacak canlı çekiliş için bilet dolduranlar Sayısal Loto sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. İşte Milli Piyango Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgula ekranı ve tüm detaylar…

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ile açıklanıyor! 27 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

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Sayısal Loto büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Sayısal Loto çekilişi, 27 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek, sonuçlar henüz açıklanmadı.

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Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ile açıklanıyor! 27 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ile açıklanıyor! 27 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ile açıklanıyor! 27 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Altıncı kategori olan "2 bilen", kazanan kombinasyonun 2 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

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