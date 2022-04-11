SAYISAL LOTO SONUÇLARI SON DAKİKA açıklanıyor! 11 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Devreden büyük ikramiyenin 47 milyon TL'yi aştığı çekilişte bilet dolduran vatandaşlar kazanan şanslı numaraları merak ediyor. Çekiliş saatinin yaklaşmasıyla beraber konuyla ilgili olarak "11 Nisan 2022 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz çekilişte şanslı numaralar 3,6,23,53,62,71 olarak açıklanmıştı. Bugünkü çekilişin 21.30'da noter huzurunda gerçekleşeceği biliniyor. Peki, Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...