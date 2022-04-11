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Haberler Yaşam SAYISAL LOTO SONUÇLARI SON DAKİKA açıklanıyor! 11 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?
Giriş Tarihi: 11.04.2022 18:41 Güncelleme Tarihi: 11.04.2022 18:42

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SON DAKİKA açıklanıyor! 11 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Devreden büyük ikramiyenin 47 milyon TL'yi aştığı çekilişte bilet dolduran vatandaşlar kazanan şanslı numaraları merak ediyor. Çekiliş saatinin yaklaşmasıyla beraber konuyla ilgili olarak "11 Nisan 2022 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz çekilişte şanslı numaralar 3,6,23,53,62,71 olarak açıklanmıştı. Bugünkü çekilişin 21.30'da noter huzurunda gerçekleşeceği biliniyor. Peki, Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SON DAKİKA açıklanıyor! 11 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugünkü çekilişle belli oluyor. Büyük ikramiyenin sahibi olma hayali kuran binlerce şans oyunu sever gözünü 21.30'da MPİ Tv üzerinden canlı yayında düzenlenecek çekilşe çevirdi. Hal böyleyken akşam saatleriyle beraber "11 Nisan 2022 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Milli Piyango İdaresi Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SON DAKİKA açıklanıyor! 11 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

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Sayısal Loto büyük ikramiye ödüllü çekilişi bu akşam yapılacak. Sayısal Loto çekilişi, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü saat 21.30'da gerçekleştirilecek, sonuçlar henüz açıklanmadı.

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SAYISAL LOTO SONUÇLARI SON DAKİKA açıklanıyor! 11 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SON DAKİKA açıklanıyor! 11 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori olan "6 bilen", kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilenler büyük ikramiyeyi kazanır.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SON DAKİKA açıklanıyor! 11 Nisan 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak?

İkinci kategori olan "5+1 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ve 6'ıncı rakamın "Joker" rakamına eşit olduğu kombinasyonlardır.

Üçüncü kategori olan "5 bilen", kazanan kombinasyonun 5 rakamının doğru tahmin edildiği ancak 6'ıncı rakamın "Joker" rakamından farklı olduğu kombinasyonlardır.

Dördüncü kategori olan "4 bilen", kazanan kombinasyonun 4 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyondur.

Beşinci kategori olan "3 bilen", kazanan kombinasyonun 3 rakamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır.

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