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Sayısal Loto çekiliş sonuçları tıkla-öğren! 24 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları MP bilet sorgula ekranında!
Giriş Tarihi: 24.05.2025 20:51
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025
20:51
Sayısal Loto çekiliş sonuçları tıkla-öğren! 24 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları MP bilet sorgula ekranında!
Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günü açıklanan çılgın sayısal loto da haftanın son çekilişi gerçekleşiyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekiliş noter huzurunda canlı yayında ilan ediliyor. Açıklanan sonuçlar anlık olarak resmi sitesinden de yayınlanıyor. İşte, 24 Mayıs Sayısal Loto çekiliş sonuçları MP bilet sorgula ekranında!