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SAYISAL LOTO SONUÇ SORGULAMA: Milli Piyango Online ile 8 Ocak Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 08.01.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025
18:04
Haftanın ikinci Sayısal Loto çekiliş sonuçları için Milli Piyango Online ekranı başında yerlerini alan talihliler sorgulamalarına başladı. Noter huzurunda gerçekleşen çekiliş için devreden büyük ikramiye talihli numaralarla sahiplerini bulacak. Biletler kontrol ediliyor. İşte 8 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama