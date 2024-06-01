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Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları 1 Haziran Cumartesi BELLİ OLUYOR! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 01.06.2024 20:31 Güncelleme Tarihi: 01.06.2024 20:32

Sayısal Loto sonuçları 1 Haziran Cumartesi BELLİ OLUYOR! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Sayısal Loto çekilişi 1 Haziran 2024 sonuçları gerçekleşen çekilişin hemen ardından en çok sorgulanan konular arasında yerini alacak. Haftada üç kez Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen çekiliş saat 21.30'da başlayacak ve MP TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Noter huzurunda gerçekleşecek Sayısal Loto sonuçları ile kazandıran numaralar, Joker ve Süper Star Milli Piyango Online üzerinden paylaşılacak. Bugünkü çekilişte 8 şanslı rakamın ardında 333 Milyon 949 Bin TL'lik büyük ikramiye gizli. İşte, 1 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

Sayısal Loto sonuçları 1 Haziran Cumartesi BELLİ OLUYOR! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı haftanın üçüncü çekilişi için ziyaret edilmeye başlandı. 1 Haziran Cumartesi tarihli Çılgın Sayısal Loto çekilişi noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek. Saat 21.30'da yapılan çekilişin hemen ardından kazandıran rakamlar erişime açılacak. Ardında 333 Milyon 949 Bin lira değerindeki büyük ikramiyenin gizli olduğu şans oyunu sonucu Milli Piyango Online millipiyangoonline.com adresi üzerinden sorgulanabilecek. Peki; 1 Haziran Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir?

Sayısal Loto sonuçları 1 Haziran Cumartesi BELLİ OLUYOR! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

1 HAZİRAN 2024 SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango Online üzerinden haftada 3 kez oynanan Sayısal Loto Cumartesi çekilişi ile gündemde.

Kazandıran numaralar 1 Haziran 2024 Cumartesi yani bu akşam saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

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Sayısal Loto sonuçları 1 Haziran Cumartesi BELLİ OLUYOR! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto sonuçları 1 Haziran Cumartesi BELLİ OLUYOR! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Oynadığın her kolon 6 TL, Süper Star'lı kolon ise 9 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

Sayısal Loto sonuçları 1 Haziran Cumartesi BELLİ OLUYOR! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

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