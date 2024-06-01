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Sayısal Loto sonuçları 1 Haziran Cumartesi BELLİ OLUYOR! Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama
Giriş Tarihi: 01.06.2024 20:31
Güncelleme Tarihi: 01.06.2024
20:32
Sayısal Loto çekilişi 1 Haziran 2024 sonuçları gerçekleşen çekilişin hemen ardından en çok sorgulanan konular arasında yerini alacak. Haftada üç kez Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri gerçekleştirilen çekiliş saat 21.30'da başlayacak ve MP TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Noter huzurunda gerçekleşecek Sayısal Loto sonuçları ile kazandıran numaralar, Joker ve Süper Star Milli Piyango Online üzerinden paylaşılacak. Bugünkü çekilişte 8 şanslı rakamın ardında 333 Milyon 949 Bin TL'lik büyük ikramiye gizli. İşte, 1 Haziran Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...