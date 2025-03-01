Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları 1 Mart 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 01.03.2025 17:55 Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 17:58

Sayısal Loto sonuçları 1 Mart 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Haftanın üç günü büyük ikramiyenin yer aldığı Çılgın Sayısal Loto sonuçları 1 Mart 2025 çekilişi ile sorgulanmaya başladı. 6 kazandıran numaranın yanı sıra joker ve süperstar sorgulamalarına başlayan bilet sahipleri bildikleri numara sayısı kadar ikramiye kazanma fırsatı yakalıyor. İşte, Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı...

Sayısal Loto sonuçları 1 Mart 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları sorgulama işlemleri gündemde. Canlı yayımlanan çekilişle birlikte ekrana yansıyan şanslı numaralar takip ediliyor. Haftanın 3 günü gerçekleşen çekiliş izleniyor. İşte, Sayısal Loto 1 Mart 2025 çekiliş sonuçları hakkında merak edilenler...

Sayısal Loto sonuçları 1 Mart 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 1 MART 2025

Milli Piyango Online ile haftada 3 kez oynanan Sayısal Loto cumartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 1 Mart saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Sayısal Loto sonuçları 1 Mart 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İşte, Çılgın Sayısal Loto oyun kuralları:

Sayısal Loto sonuçları 1 Mart 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Sayısal Loto sonuçları 1 Mart 2025 açıklandı mı? Milli Piyango Online Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.