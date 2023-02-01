Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları 1 Şubat 2023 bilet sorgula: Milli Piyango TV canlı izle ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 01.02.2023 18:48 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 18:49

Sayısal Loto sonuçları 1 Şubat 2023 bilet sorgula: Milli Piyango TV canlı izle ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Devreden büyük ikramiyenin 101.843.146 TL olduğu Sayısal Loto 1 Şubat 2023 sonuçları bu akşam 21.30'da yapılacak çekiliş ile belli olacak. Haftada üç kez yapılan kuraların en sonuncusu pazartesi günü yapıldı. Milli Piyango TV canlı izle ekranı üzerinden çekiliş anında izlenebilir. 7 şanslı sayı sonucu büyük ikramiyenin kazananı belli olacak. Şansına güvenen vatandaşlar, Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı üzerinden büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek istiyor. İşte Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı