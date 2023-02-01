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Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları 1 Şubat 2023 bilet sorgula: Milli Piyango TV canlı izle ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 01.02.2023 18:48 Güncelleme Tarihi: 01.02.2023 18:49

Sayısal Loto sonuçları 1 Şubat 2023 bilet sorgula: Milli Piyango TV canlı izle ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Devreden büyük ikramiyenin 101.843.146 TL olduğu Sayısal Loto 1 Şubat 2023 sonuçları bu akşam 21.30'da yapılacak çekiliş ile belli olacak. Haftada üç kez yapılan kuraların en sonuncusu pazartesi günü yapıldı. Milli Piyango TV canlı izle ekranı üzerinden çekiliş anında izlenebilir. 7 şanslı sayı sonucu büyük ikramiyenin kazananı belli olacak. Şansına güvenen vatandaşlar, Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı üzerinden büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek istiyor. İşte Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları 1 Şubat 2023 bilet sorgula: Milli Piyango TV canlı izle ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı şans oyunları oynayan vatandaşlar tarafından aratılıyor. Bugün Şans Topu ve Sayısal Loto sonuçları noter huzurunda yapılacak çekilişlerle belli olacak. Sayısal Loto sonuçları 1 Şubat 2023 hızlı bilet sorgulama ekranı ile şanslı sayılar öğrenilebilir.

Sayısal Loto sonuçları 1 Şubat 2023 bilet sorgula: Milli Piyango TV canlı izle ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

1 ŞUBAT 2023 SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, 1 Şubat 2023 Çarşamba akşamı saat 21.30 itibarıyla gerçekleşecek.

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Sayısal Loto sonuçları 1 Şubat 2023 bilet sorgula: Milli Piyango TV canlı izle ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

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Sayısal Loto sonuçları 1 Şubat 2023 bilet sorgula: Milli Piyango TV canlı izle ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans arasında yapılan işbirliğiyle Sayısal Loto'nun ismi "Çılgın Sayısal Loto" olarak değişti. Çılgın büyük ikramiyeler dağıtan şans oyununun kurallarıysa şu şekilde;

Oynanacak kolon sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmuyor.

Sayısal Loto sonuçları 1 Şubat 2023 bilet sorgula: Milli Piyango TV canlı izle ile Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı

Her bir kolonda 90'ar numara yer alıyor. Bu doksan numaradan kolon bazında 6 tane numara işaretlenmeli.

Kolonların her biri 3 TL olarak ücretlendiriliyor.

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