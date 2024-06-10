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Haberler Yaşam Sayısal Loto sonuçları 10 Haziran Pazartesi: Milli Piyango Online Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı
Giriş Tarihi: 10.06.2024 17:46 Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 17:52

Sayısal Loto sonuçları 10 Haziran Pazartesi: Milli Piyango Online Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Çılgın Sayısal Loto sonuçları 10 Haziran 2024 Pazartesi çekilişi ile gündemde. Milli Piyango Online ile oynanan şans oyunu haftanın üç günü gerçekleşmesi sebebiyle ilgi görüyor. Kazandıran numaraların yanı sıra Joker ve SüperStar'ın da etkili olduğu oyunda biletler sorgulanıyor. İşte, bugün çekilen Sayısal Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı...

Sayısal Loto sonuçları 10 Haziran Pazartesi: Milli Piyango Online Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Sayısal Loto sonuçları sorgulama işlemleri için çekiliş gündemde. Noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonrası büyük ikramiye için kazandıran numaralar kontrol ediliyor. Oldukça kazandıran şans oyunları arasında yer alan Çılgın Sayısal Loto bugün de bilet sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. İşte, 10 Haziran Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Sayısal Loto sonuçları 10 Haziran Pazartesi: Milli Piyango Online Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

BUGÜN ÇEKİLEN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango Online üzerinden haftada 3 kez oynanan Sayısal Loto Pazartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 10 Haziran saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, çekiliş canlı yayını ve bilet sorgulama ekranı:

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Sayısal Loto sonuçları 10 Haziran Pazartesi: Milli Piyango Online Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

Sayısal Loto sonuçları 10 Haziran Pazartesi: Milli Piyango Online Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

SÜPERSTAR NEDİR, NASIL OYNANIR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto'da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

Çılgın Sayısal Loto kuponu 10 TL iken ekleyeceğin 1 SüperStar numarası 5 TL'dir. Dolayısı ile 1 kolon Süperstar'lı Çılgın Sayısal Loto kuponu 15 TL'dir.

Sadece Süperstar numarasını bildiğin durumda dahi ikramiye kazanırsın!

Süperstar çekilişleri, haftanın 3 günü Çılgın Sayısal Loto çekiliş küresinden farklı 2. bir çekiliş küresi ile 90 top içerisinden 1 tane Süperstar numarası çekilerek yapılır.

Sayısal Loto sonuçları 10 Haziran Pazartesi: Milli Piyango Online Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama MPİ ekranı

SüperStar Nasıl Oynanır?

SüperStar, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir.

SüperStar, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, Çılgın Sayısal Loto numaralarına ek olarak Süperstar numaranı işaretlemek için öncelikle 6 adet Çılgın Sayısal loto numarası seçmeli sonrasında aynı kolon için 1 adet SüperStar numarası seçmelisin.
Sistem Oyunu modunda, en az 6 Çılgın Sayısal Loto numarası ve en çok 30 SuperStar numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

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