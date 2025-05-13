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Haberler Yaşam ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI: MPİ Online ile 12 Mayıs Pazartesi Sayısal Loto sonuçları kazandıran rakamlar
Giriş Tarihi: 13.05.2025 06:28 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 06:28

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI: MPİ Online ile 12 Mayıs Pazartesi Sayısal Loto sonuçları kazandıran rakamlar

12 Mayıs 2025 tarihli haftanın ilk sayısal loto çekilişinde devreden büyük ikramiyesi 273.540.322 TL olarak belirlendi. Bilet sahipleri, kazanan numaraları öğrenmek için Milli Piyango Online (MPİ) bilet ekranını kontrol ediyor. İkramiye tutarı bilinen numara sayısı bazında belirleniyor. Peki, 12 Mayıs 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI: MPİ Online ile 12 Mayıs Pazartesi Sayısal Loto sonuçları kazandıran rakamlar

Haftanın ilk Çılgın Sayısal Loto çekilişinin devreden büyük ikramiyesi 273.540.322 TL olarak belirlendi. Bilet sahipleri, kazanan numaraları öğrenmek için Milli Piyango Online (MPİ) bilet ekranını sorguluyor. İkramiye tutarı, bilinen numara sayısına göre şekilleniyor. İşte, 12 Mayıs 2025 tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI: MPİ Online ile 12 Mayıs Pazartesi Sayısal Loto sonuçları kazandıran rakamlar

SAYISAL LOTO SONUÇLARI - 10 MAYIS 2025

Milli Piyango Online ile haftada 3 kez oynanan Sayısal Loto cumartesi çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 10 Mayıs saat 21.30'da gerçekleşen çekilişle belli oluyor.

İşte, Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı:

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ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI: MPİ Online ile 12 Mayıs Pazartesi Sayısal Loto sonuçları kazandıran rakamlar

SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI: MPİ Online ile 12 Mayıs Pazartesi Sayısal Loto sonuçları kazandıran rakamlar

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI: MPİ Online ile 12 Mayıs Pazartesi Sayısal Loto sonuçları kazandıran rakamlar

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.