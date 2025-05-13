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ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI: MPİ Online ile 12 Mayıs Pazartesi Sayısal Loto sonuçları kazandıran rakamlar
Giriş Tarihi: 13.05.2025 06:28
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
06:28
ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI: MPİ Online ile 12 Mayıs Pazartesi Sayısal Loto sonuçları kazandıran rakamlar
12 Mayıs 2025 tarihli haftanın ilk sayısal loto çekilişinde devreden büyük ikramiyesi 273.540.322 TL olarak belirlendi. Bilet sahipleri, kazanan numaraları öğrenmek için Milli Piyango Online (MPİ) bilet ekranını kontrol ediyor. İkramiye tutarı bilinen numara sayısı bazında belirleniyor. Peki, 12 Mayıs 2025 Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte, Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı.