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Giriş Tarihi: 14.08.2024 18:24 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 18:24

Sayısal Loto sonuçları 14 Ağustos 2024 sorgulama! MPİ ekranı ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi şanslı numaralar

Sayısal loto sonuçları 14 Ağustos 2024 araştırılıyor. Haftanın ikinci çekilişi bugün noter huzurunda yapılıyor. Sayısal loto sonuçları sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. Her hafta Pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri düzenlenen çekilişte günün kazandıran numaraları MPİ bilet ekranında sorgulanıyor. İşte, 14 Ağustos 2024 Sayısal Loto sonuçları bilet sorgulama ekranı…

Sayısal Loto sonuçları 14 Ağustos 2024 sorgulama! MPİ ekranı ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi şanslı numaralar

Sayısal loto sonuçları 14 Ağustos 2024 için bilet kontrolleri başladı. Haftanın ikinci çekilişinde devreden büyük ikramiye 168.255.292 TL oldu. Milli Piyango Online adresi üzerinden takip edilen sayısal loto sonuçları için geri sayım başladı. Peki, 14 Ağustos Sayısal loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, Sayısal Loto sonuçları bugünkü çekilişi sonuçları sorgulama MPİ ekranı…

Sayısal Loto sonuçları 14 Ağustos 2024 sorgulama! MPİ ekranı ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi şanslı numaralar

14 AĞUSTOS 2024 ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.

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Sayısal Loto sonuçları 14 Ağustos 2024 sorgulama! MPİ ekranı ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi şanslı numaralar

ŞANLI NUMARALARI ÖĞRENMEK İÇİN:

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ I CANLI

Sayısal Loto sonuçları 14 Ağustos 2024 sorgulama! MPİ ekranı ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi şanslı numaralar

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Oynadığın her kolon 6 TL, Süper Star'lı kolon ise 9 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

Sayısal Loto sonuçları 14 Ağustos 2024 sorgulama! MPİ ekranı ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi şanslı numaralar

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

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